https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769392170.html

В Подмосковье за сутки умерли 40 человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 40 человек с коронавирусом - РИА Новости, 25.01.2022

В Подмосковье за сутки умерли 40 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 5769 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:49

2022-01-25T11:49

2022-01-25T11:49

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 5769 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 40 человек умерло. Днем ранее количество новых зараженных составляло 5980 человек.

https://ria.ru/20220125/variant-1769389429.html

московская область (подмосковье)

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2022

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19