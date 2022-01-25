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Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США
Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США - РИА Новости, 25.01.2022
Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США
Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, говорится в сообщении пресс-службы ФТС России. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:50
2022-01-25T12:00
происшествия
сша
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, говорится в сообщении пресс-службы ФТС России."Сотрудники Минераловодской таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления", - говорится в сообщении.Отмечается, что таможенники в почтовых отделениях Ставропольского края изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Подчеркивается, что посылки отправлялись под вымышленными именами. Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России."При проведении обысков в доме и гараже подозреваемого обнаружено и изъято оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина", - добавляется в сообщении.По факту контрабанды продукции военного назначения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения).
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/boepripasy-1767803263.html
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происшествия, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
11:50 25.01.2022 (обновлено: 12:00 25.01.2022)
 
Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудница таможенной службы РФ
Сотрудница таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница таможенной службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, говорится в сообщении пресс-службы ФТС России.
"Сотрудники Минераловодской таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таможенники в почтовых отделениях Ставропольского края изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Подчеркивается, что посылки отправлялись под вымышленными именами. Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России.
"При проведении обысков в доме и гараже подозреваемого обнаружено и изъято оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина", - добавляется в сообщении.
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