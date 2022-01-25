https://ria.ru/20220125/kontrabanda-1769392802.html

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США - РИА Новости, 25.01.2022

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, говорится в сообщении пресс-службы ФТС России. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:50

2022-01-25T11:50

2022-01-25T12:00

происшествия

сша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/14/1559631442_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b3a56c3574fff2e2e4e659b1bde8bc5.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, говорится в сообщении пресс-службы ФТС России."Сотрудники Минераловодской таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления", - говорится в сообщении.Отмечается, что таможенники в почтовых отделениях Ставропольского края изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. Подчеркивается, что посылки отправлялись под вымышленными именами. Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России."При проведении обысков в доме и гараже подозреваемого обнаружено и изъято оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина", - добавляется в сообщении.По факту контрабанды продукции военного назначения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения).

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/boepripasy-1767803263.html

https://ria.ru/20210802/fsb-1743996641.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия