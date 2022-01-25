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"Рискуем каждый день": что происходит в самом отдаленном селе Дагестана
"Рискуем каждый день": что происходит в самом отдаленном селе Дагестана - РИА Новости, 25.01.2022
"Рискуем каждый день": что происходит в самом отдаленном селе Дагестана
Жители Хушета Цумадинского района Республики Дагестан несколько часов на руках несли в больницу беременную женщину. Шли по заснеженным склонам и обледенелым... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:00
2022-01-25T08:00
общество
грузия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Жители Хушета Цумадинского района Республики Дагестан несколько часов на руках несли в больницу беременную женщину. Шли по заснеженным склонам и обледенелым камням — спасатели не добрались из-за нелетной погоды. Такое здесь не редкость. По словам чиновников, на строительство дороги нет денег."Оступишься — и в обрыв"Десятого января Зарема почувствовала слабость и острую боль в животе, несколько раз теряла сознание. Она ждала третьего ребенка. Родные пытались вызвать вертолет санавиации, но погода была нелетная. Решили донести ее до ближайшей трассы, что в пяти километрах от села."Позвонили в скорую, бригада выехала из райбольницы. Пошли навстречу — к дороге. Это было 16 января, — рассказывает супруг Заремы Магомедгаджи Абдулмуслимов. — Собралось почти 20 человек. Пять километров преодолели за пару часов, сменяя друг друга. Путь опасный, сплошной гололед, узкие тропинки, оступишься — и в обрыв".Зарему в итоге привезли в больницу, диагностировали внематочную беременность, прооперировали. Как только восстановится — домой на своих двоих.Не всегда все заканчивается хорошо — в августе не успели спасти школьника. Он упал с велосипеда, сломал ногу и ребра. Доставили его до дороги. Но подросток умер в больнице."Еще случай: в 2017-м односельчанин вышел на охоту и попал под лавину. Ветер, снег — МЧС не смогли отправить вертолет, — вспоминает сельский глава Мурад Окиев. — Предложили людей, но мы отказались — пока они доберутся, будет совсем поздно. Сами в ночь отправились на поиски, нашли только на второй день. Мертвым".До этого из-за осложнений при беременности умерла женщина — прямо на носилках. "Так же было и с дочкой моей двоюродной сестры. Ее транспортировал вертолет санавиации в Махачкалу, но не выжила", — говорит Окиев.Пограничная территорияХушет находится на высоте больше двух тысяч метров, в пяти километрах от границы с Грузией. До райцентра, села Агвали, — 96 километров. Российские мобильные операторы здесь не работают, есть только очень медленный спутниковый интернет."Общаемся по грузинской связи, да и та с перебоями, порой даже до соседей не дозвониться, — рассказывает сельский глава. — Бывает, вызываем 112 — отвечают спасатели из Грузии. Объясняем, что мы в России и они вряд ли смогут помочь".Пять лет назад было еще сложнее — до ближайшей дороги шли 15 с лишним километров. Но благодаря помощи мецената за четыре года проложили больше 30 километров от села Матрады в сторону Хушета. Потратили почти триста миллионов."Летом в хорошую погоду за неделю можно пробить 30 метров. В горных условиях сложно — идем по скале, без взрывания не обойтись, — говорит предприниматель. — Все здесь понимают, что администрации это не по карману". В 2022 году он планирует завершить работы.В Минтрансе республики сообщили, что вопрос о строительстве дороги поднимали еще в 1970-е. Главная проблема — нехватка финансирования. В ведомстве отметили, что сейчас проектируют участок от Верхнего Хваршини до Хушета."Мы хоть и отрезаны от мира, но не брошенные, — объясняет глава поселения. — Очень помогают пограничники. Когда у нас экстренная ситуация, а санавиация не может добраться, пограничники дают вертолет. Пару раз в месяц к ним обращаемся — нет другого выхода".Привычная жизньВ Хушете живут около тысячи человек. Летом людей больше, приезжают проведать родственников. Многие работают на вахтах в других регионах. Есть школа, Дом культуры, ФАП, сельпо. Машин ни у кого нет — на автомобиле сюда не проехать.Местные занимаются садоводством, держат скот. "Вывозить на продажу мясо и молочные продукты в Махачкалу невыгодно, — продолжает Окиев. — Транспорт обходится в три-четыре тысячи. Поэтому, как правило, все идет в семьи".Летом запасаются на зиму: "Стройматериалы, крупы, муку и прочее закупаем в райцентре, затем до села доставляем на ослах. В каждом дворе их минимум три. У кого семьи большие — 15-20. Один может унести на себе 50 килограммов". В Хушете нет газа, электричество подают с перебоями. Сложности и с водой — пользуются родником или колонкой в центре села. "Я не раз обращался к властям. Все знают о наших проблемах, но почему-то не реагируют", — говорит Окиев.Бросить дом и переехать могут не все. Выгодно продать недвижимость здесь вряд ли получится. Впрочем, люди и не стремятся — привыкли так жить.Они уверены: если наладят инфраструктуру, бывшие односельчане вернутся. Потянутся и туристы. Посмотреть в Хушете действительно есть на что — места очень красивые.
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грузия
махачкала
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РИА Новости
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общество, грузия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:00 25.01.2022
 

"Рискуем каждый день": что происходит в самом отдаленном селе Дагестана

© @instagram/tsumadinskiy_narodСтоп-кадр видео, на котором жители Хушета несут на носилках больную женщину
Стоп-кадр видео, на котором жители Хушета несут на носилках больную женщину
© @instagram/tsumadinskiy_narod
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Жители Хушета Цумадинского района Республики Дагестан несколько часов на руках несли в больницу беременную женщину. Шли по заснеженным склонам и обледенелым камням — спасатели не добрались из-за нелетной погоды. Такое здесь не редкость. По словам чиновников, на строительство дороги нет денег.

"Оступишься — и в обрыв"

Десятого января Зарема почувствовала слабость и острую боль в животе, несколько раз теряла сознание. Она ждала третьего ребенка. Родные пытались вызвать вертолет санавиации, но погода была нелетная. Решили донести ее до ближайшей трассы, что в пяти километрах от села.
"Позвонили в скорую, бригада выехала из райбольницы. Пошли навстречу — к дороге. Это было 16 января, — рассказывает супруг Заремы Магомедгаджи Абдулмуслимов. — Собралось почти 20 человек. Пять километров преодолели за пару часов, сменяя друг друга. Путь опасный, сплошной гололед, узкие тропинки, оступишься — и в обрыв".
Зарему в итоге привезли в больницу, диагностировали внематочную беременность, прооперировали. Как только восстановится — домой на своих двоих.

"Опять просить людей как-то неудобно. Это ведь уже четвертый случай за месяц, — объясняет Магомедгаджи. — Недавно переносили женщину с дочерью — у них обнаружили двухстороннюю пневмонию. Обошлось, поправились".

Не всегда все заканчивается хорошо — в августе не успели спасти школьника. Он упал с велосипеда, сломал ногу и ребра. Доставили его до дороги. Но подросток умер в больнице.
"Еще случай: в 2017-м односельчанин вышел на охоту и попал под лавину. Ветер, снег — МЧС не смогли отправить вертолет, — вспоминает сельский глава Мурад Окиев. — Предложили людей, но мы отказались — пока они доберутся, будет совсем поздно. Сами в ночь отправились на поиски, нашли только на второй день. Мертвым".
До этого из-за осложнений при беременности умерла женщина — прямо на носилках. "Так же было и с дочкой моей двоюродной сестры. Ее транспортировал вертолет санавиации в Махачкалу, но не выжила", — говорит Окиев.
© Фото : предоставлено Мурадом ОкиевымВид на Хушет
Вид на Хушет - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : предоставлено Мурадом Окиевым
Вид на Хушет

Пограничная территория

Хушет находится на высоте больше двух тысяч метров, в пяти километрах от границы с Грузией. До райцентра, села Агвали, — 96 километров. Российские мобильные операторы здесь не работают, есть только очень медленный спутниковый интернет.
"Общаемся по грузинской связи, да и та с перебоями, порой даже до соседей не дозвониться, — рассказывает сельский глава. — Бывает, вызываем 112 — отвечают спасатели из Грузии. Объясняем, что мы в России и они вряд ли смогут помочь".
Пять лет назад было еще сложнее — до ближайшей дороги шли 15 с лишним километров. Но благодаря помощи мецената за четыре года проложили больше 30 километров от села Матрады в сторону Хушета. Потратили почти триста миллионов.
"Летом в хорошую погоду за неделю можно пробить 30 метров. В горных условиях сложно — идем по скале, без взрывания не обойтись, — говорит предприниматель. — Все здесь понимают, что администрации это не по карману". В 2022 году он планирует завершить работы.
В Минтрансе республики сообщили, что вопрос о строительстве дороги поднимали еще в 1970-е. Главная проблема — нехватка финансирования. В ведомстве отметили, что сейчас проектируют участок от Верхнего Хваршини до Хушета.
© Фото : предоставлено МагомедгаджиСело Хушет
Село Хушет - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : предоставлено Магомедгаджи
Село Хушет
"Мы хоть и отрезаны от мира, но не брошенные, — объясняет глава поселения. — Очень помогают пограничники. Когда у нас экстренная ситуация, а санавиация не может добраться, пограничники дают вертолет. Пару раз в месяц к ним обращаемся — нет другого выхода".

Привычная жизнь

В Хушете живут около тысячи человек. Летом людей больше, приезжают проведать родственников. Многие работают на вахтах в других регионах. Есть школа, Дом культуры, ФАП, сельпо. Машин ни у кого нет — на автомобиле сюда не проехать.
Местные занимаются садоводством, держат скот. "Вывозить на продажу мясо и молочные продукты в Махачкалу невыгодно, — продолжает Окиев. — Транспорт обходится в три-четыре тысячи. Поэтому, как правило, все идет в семьи".
Летом запасаются на зиму: "Стройматериалы, крупы, муку и прочее закупаем в райцентре, затем до села доставляем на ослах. В каждом дворе их минимум три. У кого семьи большие — 15-20. Один может унести на себе 50 килограммов".
© YouTube канал "ХУШЕТ"Стоп-кадр видео, на котором ослы переносят муку в Хушет
Стоп-кадр видео, на котором ослы переносят муку в Хушет
© YouTube канал "ХУШЕТ"
Стоп-кадр видео, на котором ослы переносят муку в Хушет
В Хушете нет газа, электричество подают с перебоями. Сложности и с водой — пользуются родником или колонкой в центре села. "Я не раз обращался к властям. Все знают о наших проблемах, но почему-то не реагируют", — говорит Окиев.
Бросить дом и переехать могут не все. Выгодно продать недвижимость здесь вряд ли получится. Впрочем, люди и не стремятся — привыкли так жить.
Они уверены: если наладят инфраструктуру, бывшие односельчане вернутся. Потянутся и туристы. Посмотреть в Хушете действительно есть на что — места очень красивые.
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