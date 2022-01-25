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Документ о сокращении срока изоляции по COVID-19 вступит в силу в среду
Документ о сокращении срока изоляции по COVID-19 вступит в силу в среду - РИА Новости, 25.01.2022
Документ о сокращении срока изоляции по COVID-19 вступит в силу в среду
Постановление о сокращении срока изоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19, до 7 дней вступает в силу в среду, следует из соответствующего... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:05
2022-01-25T17:05
2022-01-25T17:09
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Постановление о сокращении срока изоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19, до 7 дней вступает в силу в среду, следует из соответствующего документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации."Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в документе.Согласно документу, теперь лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19, а не 14, как было ранее, или до выздоровления (в случае развития заболевания).
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:05 25.01.2022 (обновлено: 17:09 25.01.2022)
Документ о сокращении срока изоляции по COVID-19 вступит в силу в среду
Постановление о сокращении срока изоляции для контактных с COVID-19 вступит в силу в среду