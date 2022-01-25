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Омбудсмен поручила создать группу по защите детей от нападения животных
Омбудсмен поручила создать группу по защите детей от нападения животных - РИА Новости, 25.01.2022
Омбудсмен поручила создать группу по защите детей от нападения животных
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после трагической гибели девочки в Забайкальском крае поручила создать рабочую группу на базе института... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:49
2022-01-25T10:11
общество
читинский район
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после трагической гибели девочки в Забайкальском крае поручила создать рабочую группу на базе института уполномоченного по теме защиты детей̆ от нападения бездомных животных .На прошлой неделе стало известно о гибели 7-летней девочки в Читинском районе Забайкалья. Спустя полчаса после поступления в правоохранительные органы сообщения о ее исчезновении тело ребенка было обнаружено на одном из пустырей со следами нападения животных. Предполагается, что на девочку напали бездомные собаки."Не отпускает очередное потрясение. Гибель девочки от стаи собак в Забайкальском крае. Соболезную семье от своего имени и уполномоченных в регионах... Дала поручение создать рабочую группу. Институт уполномоченного усилит контроль за темой защиты детей от нападения бездомных животных. А прямо сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день. Если есть опасения - сопровождать. Тем более, что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными", - написала уполномоченный в Instagram.Сегодня, по ее словам, звучат разные предложения: от жестких до более гуманных, но в основном люди высказываются за повышение ответственности владельцев за питомцев и их регистрации "по месту жительства" и чипирование. Львова-Белова уточнила, что в России есть федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", однако он работает не всегда и в стране не хватает приютов."Специалисты дают несколько советов, если вдруг опасная встреча неизбежна. Никогда нельзя убегать, поворачиваясь спиной. Обходить стаю обязательно по дуге, спокойным шагом. Прикрывать ноги рюкзаком или сумкой. Не смотреть пристально животным в глаза. Лучше отвернуться и даже зевнуть - для собак это знак, что человек не хочет причинить вреда. И главное, постараться не паниковать", - добавила омбудсмен."Еще раз приношу искренние соболезнования семье. Трагедия с малышкой̆ - наша общая боль",- подчеркнула Львова-Белова.
https://ria.ru/20220125/sobaka-1769361189.html
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общество, читинский район, россия, мария львова-белова
09:49 25.01.2022 (обновлено: 10:11 25.01.2022)
 
Омбудсмен поручила создать группу по защите детей от нападения животных

Омбудсмен Львова-Белова поручила создать группу по защите детей от нападения животных

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Мария Львова-Белова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после трагической гибели девочки в Забайкальском крае поручила создать рабочую группу на базе института уполномоченного по теме защиты детей̆ от нападения бездомных животных .
На прошлой неделе стало известно о гибели 7-летней девочки в Читинском районе Забайкалья. Спустя полчаса после поступления в правоохранительные органы сообщения о ее исчезновении тело ребенка было обнаружено на одном из пустырей со следами нападения животных. Предполагается, что на девочку напали бездомные собаки.
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"Не отпускает очередное потрясение. Гибель девочки от стаи собак в Забайкальском крае. Соболезную семье от своего имени и уполномоченных в регионах... Дала поручение создать рабочую группу. Институт уполномоченного усилит контроль за темой защиты детей от нападения бездомных животных. А прямо сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день. Если есть опасения - сопровождать. Тем более, что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными", - написала уполномоченный в Instagram.
Сегодня, по ее словам, звучат разные предложения: от жестких до более гуманных, но в основном люди высказываются за повышение ответственности владельцев за питомцев и их регистрации "по месту жительства" и чипирование. Львова-Белова уточнила, что в России есть федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", однако он работает не всегда и в стране не хватает приютов.
"Специалисты дают несколько советов, если вдруг опасная встреча неизбежна. Никогда нельзя убегать, поворачиваясь спиной. Обходить стаю обязательно по дуге, спокойным шагом. Прикрывать ноги рюкзаком или сумкой. Не смотреть пристально животным в глаза. Лучше отвернуться и даже зевнуть - для собак это знак, что человек не хочет причинить вреда. И главное, постараться не паниковать", - добавила омбудсмен.
"Еще раз приношу искренние соболезнования семье. Трагедия с малышкой̆ - наша общая боль",- подчеркнула Львова-Белова.
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ОбществоЧитинский районРоссияМария Львова-Белова
 
 
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