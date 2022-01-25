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Американцы узнали о личных причинах Байдена лезть в дела на Украину
Американцы назвали причину вмешательства США в дела Украины - РИА Новости, 25.01.2022
Американцы узнали о личных причинах Байдена лезть в дела на Украину
Читатели американского портала Breitbart выступили против военного вмешательства в дела других государств, включая Украину, назвав такие действия попыткой... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:59
2022-01-25T17:59
в мире
украина
сша
джо байден
нато
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выступили против военного вмешательства в дела других государств, включая Украину, назвав такие действия попыткой переключить внимание с внутренних проблем США на внешнюю политику.Поводом стала статья об эвакуации семей сотрудников американского посольства на Украине на фоне напряженности между Москвой и Киевом.Так, Edith Crowter напомнила о протестах американцев против войны во Вьетнаме в 1960-70х годах и других военных интервенциях США — в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, а также указала на огромный госдолг."Может, именно из-за того, что у нас такой большой долг, нам приходится соваться в другие страны? Все это вызывает у меня сильную злость и слезы, особенно когда я думаю о том, что наших солдат приносят в жертву этой чепухе" — написала она.Ruiholla предположил, что президент Джо Байден защищает Украину, потому что в Киеве его шантажируют."Америка должна нас защитить от русских, иначе мы раскроем всю подноготную той коррупции, которую творил Хантер (сын Джо Байдена. — Прим. Ред.) на Украине с компанией "Бурисма"", — пояснил он.Newshound24 назвал главу Белого дома клоуном и обвинил в некомпетентности на всех политических постах."Его жизнь — это постоянный парад оплошностей, промахов, спотыканий, коррупции, мошенничества — и он всегда ездит на спинах других", — добавил читатель."Демократы не могли бы управлять даже тележкой с едой, а они управляют целым государством", — прокомментировал nolongworking.FRED ZIFFLE напомнил о постоянных противоречиях внутри украинского общества, начиная с момента обретения независимости. Часть населения страны выступает за союз с Россией, в то время, как другая резко против этого.GraceKnows указал на миграционный кризис у американских границ, от которого, по словам пользователя, президент пытается отвлечь внимание проблемами Украины."Губернатор Техаса имеет право "закрыть" наши южные границы! Почему он этого не делает?" — возмутился он.Distillerman заявил, что США как никогда не готовы к глобальным вызовам."Совершенно некомпетентная исполнительная власть, сильно скомпрометированная армия и напуганное до слепоты население — вот рецепт полного хаоса", — написал он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
17:59 25.01.2022
 
Американцы назвали причину вмешательства США в дела Украины

Читатели Breitbart назвали госдолг США причиной вмешательства в дела Украины

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander RectorАмериканский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander Rector
Американский военный наблюдает за тренировкой солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выступили против военного вмешательства в дела других государств, включая Украину, назвав такие действия попыткой переключить внимание с внутренних проблем США на внешнюю политику.
Поводом стала статья об эвакуации семей сотрудников американского посольства на Украине на фоне напряженности между Москвой и Киевом.
Так, Edith Crowter напомнила о протестах американцев против войны во Вьетнаме в 1960-70х годах и других военных интервенциях США — в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, а также указала на огромный госдолг.
"Может, именно из-за того, что у нас такой большой долг, нам приходится соваться в другие страны? Все это вызывает у меня сильную злость и слезы, особенно когда я думаю о том, что наших солдат приносят в жертву этой чепухе" — написала она.
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"Америка должна нас защитить от русских, иначе мы раскроем всю подноготную той коррупции, которую творил Хантер (сын Джо Байдена. — Прим. Ред.) на Украине с компанией "Бурисма"", — пояснил он.
Newshound24 назвал главу Белого дома клоуном и обвинил в некомпетентности на всех политических постах.
"Его жизнь — это постоянный парад оплошностей, промахов, спотыканий, коррупции, мошенничества — и он всегда ездит на спинах других", — добавил читатель.
"Демократы не могли бы управлять даже тележкой с едой, а они управляют целым государством", — прокомментировал nolongworking.
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GraceKnows указал на миграционный кризис у американских границ, от которого, по словам пользователя, президент пытается отвлечь внимание проблемами Украины.
"Губернатор Техаса имеет право "закрыть" наши южные границы! Почему он этого не делает?" — возмутился он.
Distillerman заявил, что США как никогда не готовы к глобальным вызовам.
"Совершенно некомпетентная исполнительная власть, сильно скомпрометированная армия и напуганное до слепоты население — вот рецепт полного хаоса", — написал он.
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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