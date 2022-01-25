https://ria.ru/20220125/gosdolg-1769484494.html

Американцы узнали о личных причинах Байдена лезть в дела на Украину

Американцы назвали причину вмешательства США в дела Украины - РИА Новости, 25.01.2022

Американцы узнали о личных причинах Байдена лезть в дела на Украину

Читатели американского портала Breitbart выступили против военного вмешательства в дела других государств, включая Украину, назвав такие действия попыткой... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:59

2022-01-25T17:59

2022-01-25T17:59

в мире

украина

сша

джо байден

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/12/1515701272_0:83:5059:2929_1920x0_80_0_0_8b9267299167834a64d7e406319d7577.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart выступили против военного вмешательства в дела других государств, включая Украину, назвав такие действия попыткой переключить внимание с внутренних проблем США на внешнюю политику.Поводом стала статья об эвакуации семей сотрудников американского посольства на Украине на фоне напряженности между Москвой и Киевом.Так, Edith Crowter напомнила о протестах американцев против войны во Вьетнаме в 1960-70х годах и других военных интервенциях США — в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, а также указала на огромный госдолг."Может, именно из-за того, что у нас такой большой долг, нам приходится соваться в другие страны? Все это вызывает у меня сильную злость и слезы, особенно когда я думаю о том, что наших солдат приносят в жертву этой чепухе" — написала она.Ruiholla предположил, что президент Джо Байден защищает Украину, потому что в Киеве его шантажируют."Америка должна нас защитить от русских, иначе мы раскроем всю подноготную той коррупции, которую творил Хантер (сын Джо Байдена. — Прим. Ред.) на Украине с компанией "Бурисма"", — пояснил он.Newshound24 назвал главу Белого дома клоуном и обвинил в некомпетентности на всех политических постах."Его жизнь — это постоянный парад оплошностей, промахов, спотыканий, коррупции, мошенничества — и он всегда ездит на спинах других", — добавил читатель."Демократы не могли бы управлять даже тележкой с едой, а они управляют целым государством", — прокомментировал nolongworking.FRED ZIFFLE напомнил о постоянных противоречиях внутри украинского общества, начиная с момента обретения независимости. Часть населения страны выступает за союз с Россией, в то время, как другая резко против этого.GraceKnows указал на миграционный кризис у американских границ, от которого, по словам пользователя, президент пытается отвлечь внимание проблемами Украины."Губернатор Техаса имеет право "закрыть" наши южные границы! Почему он этого не делает?" — возмутился он.Distillerman заявил, что США как никогда не готовы к глобальным вызовам."Совершенно некомпетентная исполнительная власть, сильно скомпрометированная армия и напуганное до слепоты население — вот рецепт полного хаоса", — написал он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220124/bolgariya-1769338177.html

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769244566.html

https://ria.ru/20220124/germaniya-1769213845.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, нато