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Гала-концерт фестиваля Валерия Халилова пройдет в Москве 30 января
Гала-концерт фестиваля Валерия Халилова пройдет в Москве 30 января - РИА Новости, 25.01.2022
Гала-концерт фестиваля Валерия Халилова пройдет в Москве 30 января
Тридцатого января 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет гала-концерт, завершающий II Международный фестиваль Валерия Халилова. В... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:24
2022-01-25T14:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Тридцатого января 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет гала-концерт, завершающий II Международный фестиваль Валерия Халилова. В фестивале, который стартовал 17 января 2022 года, приняли участие более 40 городов России и ближнего и дальнего зарубежья.Гала-концерт пройдет в формате дефиле при участии сводного оркестра, хора, а также звезд российской эстрады и представит всю творческую деятельность военного дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова.— Фестиваль в этом году посвящен двум большим событиям: 350-летию Петра Великого, который и был родоначальником первых военных оркестров, и 70-летию Валерия Михайловича Халилова, — рассказывает директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова Алексей Колотушкин. — Гала-концерт как раз покажет путь духовой музыки от XVII века до наших дней. "Ода миру" – так назывался Международный военно-музыкальный фестиваль, который проводил Халилов. И теперь эти символичные слова объединят всех участников гала-концерта.В этот день на сцену Дворца гимнастики выйдут Государственный Кремлевский оркестр, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Хор Свято-Данилова монастыря, Духовой оркестр Республики Беларусь, Государственный кубанский духовой оркестр, Московский Синодальный хор и Духовой оркестр Правительства Республики Тыва.Среди солистов лауреаты международных и всероссийских музыкальных конкурсов: заслуженный артист России Феликс Царикати, директор по спецпроектам Кремлевского оркестра Вера Кононова и солистка Центрального военного оркестра Минобороны России Светлана Ильина. Именно эти исполнители много работали с Валерием Халиловым, не раз выступали на его концертах и пели песни маэстро. Также в гала-концерте примут участие Александр Розенбаум и другие исполнители российской эстрады.В гала-концерте прозвучит музыка Валерия Халилова, военные марши и произведения русских композиторов.Приобрести билеты на гала-концерт можно на сайте фестиваля. Для посещения обязательно предъявление QR-кода о COVID-статусе.Организаторы фестиваля выражают личную благодарность Ирине Александровне Винер-Усмановой за поддержку и предоставление для проведения гала-концерта Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва" и ООО Агентство "ЛУКОМ-А". Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Алексей Колотушкин.Генеральный информационный партнер — РИА Новости.Валерий Михайлович Халилов (30.01.1952–25.12.2016) — выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля — художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:24 25.01.2022
 

Гала-концерт фестиваля Валерия Халилова пройдет в Москве 30 января

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в Москве
Открытие Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Тридцатого января 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет гала-концерт, завершающий II Международный фестиваль Валерия Халилова. В фестивале, который стартовал 17 января 2022 года, приняли участие более 40 городов России и ближнего и дальнего зарубежья.
Гала-концерт пройдет в формате дефиле при участии сводного оркестра, хора, а также звезд российской эстрады и представит всю творческую деятельность военного дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
— Фестиваль в этом году посвящен двум большим событиям: 350-летию Петра Великого, который и был родоначальником первых военных оркестров, и 70-летию Валерия Михайловича Халилова, — рассказывает директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова Алексей Колотушкин. — Гала-концерт как раз покажет путь духовой музыки от XVII века до наших дней. "Ода миру" – так назывался Международный военно-музыкальный фестиваль, который проводил Халилов. И теперь эти символичные слова объединят всех участников гала-концерта.
В этот день на сцену Дворца гимнастики выйдут Государственный Кремлевский оркестр, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Хор Свято-Данилова монастыря, Духовой оркестр Республики Беларусь, Государственный кубанский духовой оркестр, Московский Синодальный хор и Духовой оркестр Правительства Республики Тыва.
Среди солистов лауреаты международных и всероссийских музыкальных конкурсов: заслуженный артист России Феликс Царикати, директор по спецпроектам Кремлевского оркестра Вера Кононова и солистка Центрального военного оркестра Минобороны России Светлана Ильина. Именно эти исполнители много работали с Валерием Халиловым, не раз выступали на его концертах и пели песни маэстро. Также в гала-концерте примут участие Александр Розенбаум и другие исполнители российской эстрады.
В гала-концерте прозвучит музыка Валерия Халилова, военные марши и произведения русских композиторов.
Приобрести билеты на гала-концерт можно на сайте фестиваля. Для посещения обязательно предъявление QR-кода о COVID-статусе.
Организаторы фестиваля выражают личную благодарность Ирине Александровне Винер-Усмановой за поддержку и предоставление для проведения гала-концерта Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва" и ООО Агентство "ЛУКОМ-А". Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Алексей Колотушкин.
Генеральный информационный партнер — РИА Новости.
Валерий Михайлович Халилов (30.01.1952–25.12.2016) — выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.
Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля — художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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