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Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона - РИА Новости, 25.01.2022
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона
В одном из ресторанов Альби — главном городе в регионе Окситания, что на юге страны, — предлагают бесплатные напитки гостям, отложившим телефон во время еды,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:05
2022-01-25T06:05
2022-01-25T06:05
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В одном из ресторанов Альби — главном городе в регионе Окситания, что на юге страны, — предлагают бесплатные напитки гостям, отложившим телефон во время еды, сообщает "Европульс".Отказ от гаджета в заведении должен побудить посетителей общаться вживую, говорят владельцы кафе.Так, бесплатный кофе или дижестив могут получить те, кто положит смартфон в специальную корзинку. Сотрудники следят, чтобы правила соблюдались: прикасаться к телефону нельзя, даже если раздастся звонок или звуковой сигнал о пришедшем сообщении. Селфи и переписку в соцсетях также придется отложить на потом.Ресторан запустил акцию в начале года. По словам сотрудников, в среднем стать ее участниками старается девять из десяти гостей.
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ресторан, франция, новости - туризм, туризм, стиль жизни
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона
На юге Франции ресторан предлагает бесплатный напиток гостям, отказавшимся от телефона