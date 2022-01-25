Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220125/frantsiya-1769296162.html
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона - РИА Новости, 25.01.2022
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона
В одном из ресторанов Альби — главном городе в регионе Окситания, что на юге страны, — предлагают бесплатные напитки гостям, отложившим телефон во время еды,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:05
2022-01-25T06:05
туризм
ресторан
франция
новости - туризм
туризм
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153068/07/1530680796_0:257:4656:2876_1920x0_80_0_0_ac31c60e0cf313b318862c51206d3d8e.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В одном из ресторанов Альби — главном городе в регионе Окситания, что на юге страны, — предлагают бесплатные напитки гостям, отложившим телефон во время еды, сообщает "Европульс".Отказ от гаджета в заведении должен побудить посетителей общаться вживую, говорят владельцы кафе.Так, бесплатный кофе или дижестив могут получить те, кто положит смартфон в специальную корзинку. Сотрудники следят, чтобы правила соблюдались: прикасаться к телефону нельзя, даже если раздастся звонок или звуковой сигнал о пришедшем сообщении. Селфи и переписку в соцсетях также придется отложить на потом.Ресторан запустил акцию в начале года. По словам сотрудников, в среднем стать ее участниками старается девять из десяти гостей.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153068/07/1530680796_240:0:4416:3132_1920x0_80_0_0_6bb269e7007fff325aebd6604603a5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ресторан, франция, новости - туризм, туризм, стиль жизни
06:05 25.01.2022
 
Во Франции владельцы ресторана смогли убедить гостей отказаться от телефона

На юге Франции ресторан предлагает бесплатный напиток гостям, отказавшимся от телефона

© AFP 2022 / Eric FeferbergПосетители кафе "Две мельницы" в Париже
Посетители кафе Две мельницы в Париже - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AFP 2022 / Eric Feferberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В одном из ресторанов Альби — главном городе в регионе Окситания, что на юге страны, — предлагают бесплатные напитки гостям, отложившим телефон во время еды, сообщает "Европульс".
Отказ от гаджета в заведении должен побудить посетителей общаться вживую, говорят владельцы кафе.
Так, бесплатный кофе или дижестив могут получить те, кто положит смартфон в специальную корзинку.
Сотрудники следят, чтобы правила соблюдались: прикасаться к телефону нельзя, даже если раздастся звонок или звуковой сигнал о пришедшем сообщении. Селфи и переписку в соцсетях также придется отложить на потом.
Ресторан запустил акцию в начале года. По словам сотрудников, в среднем стать ее участниками старается девять из десяти гостей.
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 08:00Туризм
Россия или нет? Угадайте наши "двойники" известных достопримечательностей
 
ТуризмРесторанФранцияНовости - ТуризмТуризмСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
07:05Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
06:54В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дняСотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посолВ Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям