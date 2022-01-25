https://ria.ru/20220125/fotosessiya-1769414283.html

Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок

Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок - РИА Новости, 25.01.2022

Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок

Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила свой поступок незнанием Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:11

2022-01-25T13:11

2022-01-25T14:15

религия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила свой поступок незнанием Уголовного кодекса РФ.Ранее СК завел дело по статье об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 1 года. Обвинения предъявлены трем фигурантам - они, по версии следствия, заранее спланировали преступление, "целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в соцсетях и СМИ"."Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому", - сказала блогер Мария Катанова в ходе прямого эфира в Instargram.Девушка пояснила, что ей хотелось "расти", потому что она достигла "потолка" в SMM, поэтому она обратилась в пиар-агентство – там юрист якобы заверил ее, что ничего противозаконного в такой фотосессии нет.По словам Катановой, она со своей командой готовила гайд о том, "как не надо развивать" свои соцсети, именно для этого была организована столь откровенная съемка с моделью в пальто поверх нижнего белья и черной балаклаве.Впрочем, СК сообщал, что фигуранты, выдавая в соцсетях эту фотосессию в качестве примера негативного контента, лукавили: их переписка показала, что целью было ввести в заблуждение и получить больше подписчиков. Они заранее распределили роли и версии, которые планировали говорить правоохранителям, если их поймают, полагает следствие.

https://ria.ru/20220114/tanets-1767854764.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, следственный комитет россии (ск рф), религия