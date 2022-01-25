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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220125/fotosessiya-1769414283.html
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок - РИА Новости, 25.01.2022
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила свой поступок незнанием Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:11
2022-01-25T14:15
религия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
религия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила свой поступок незнанием Уголовного кодекса РФ.Ранее СК завел дело по статье об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 1 года. Обвинения предъявлены трем фигурантам - они, по версии следствия, заранее спланировали преступление, "целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в соцсетях и СМИ"."Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому", - сказала блогер Мария Катанова в ходе прямого эфира в Instargram.Девушка пояснила, что ей хотелось "расти", потому что она достигла "потолка" в SMM, поэтому она обратилась в пиар-агентство – там юрист якобы заверил ее, что ничего противозаконного в такой фотосессии нет.По словам Катановой, она со своей командой готовила гайд о том, "как не надо развивать" свои соцсети, именно для этого была организована столь откровенная съемка с моделью в пальто поверх нижнего белья и черной балаклаве.Впрочем, СК сообщал, что фигуранты, выдавая в соцсетях эту фотосессию в качестве примера негативного контента, лукавили: их переписка показала, что целью было ввести в заблуждение и получить больше подписчиков. Они заранее распределили роли и версии, которые планировали говорить правоохранителям, если их поймают, полагает следствие.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), религия
13:11 25.01.2022 (обновлено: 14:15 25.01.2022)
 
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок

Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве сослалась на незнание УК

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Московская соборная мечеть
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила свой поступок незнанием Уголовного кодекса РФ.
Ранее СК завел дело по статье об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 1 года. Обвинения предъявлены трем фигурантам - они, по версии следствия, заранее спланировали преступление, "целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в соцсетях и СМИ".
"Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому", - сказала блогер Мария Катанова в ходе прямого эфира в Instargram.
Девушка пояснила, что ей хотелось "расти", потому что она достигла "потолка" в SMM, поэтому она обратилась в пиар-агентство – там юрист якобы заверил ее, что ничего противозаконного в такой фотосессии нет.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области
По словам Катановой, она со своей командой готовила гайд о том, "как не надо развивать" свои соцсети, именно для этого была организована столь откровенная съемка с моделью в пальто поверх нижнего белья и черной балаклаве.
Впрочем, СК сообщал, что фигуранты, выдавая в соцсетях эту фотосессию в качестве примера негативного контента, лукавили: их переписка показала, что целью было ввести в заблуждение и получить больше подписчиков. Они заранее распределили роли и версии, которые планировали говорить правоохранителям, если их поймают, полагает следствие.
 
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