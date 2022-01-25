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В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"

В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России" - РИА Новости, 25.01.2022

В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"

В Кремле не исключают, что Путин примет участие в режиме видеоконференции в форуме "Деловой России", если тот состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:25

2022-01-25T12:25

2022-01-25T12:32

общество

владимир путин

дмитрий песков

деловая россия

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Кремле не исключают, что Путин примет участие в режиме видеоконференции в форуме "Деловой России", если тот состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник."Подтверждается ли форум - давайте сначала выясним. Я, честно говоря, не знаю - не располагаю. Пока действительно, но по видеоконференции, мы не можем исключать такого. Смотря в каком формате будет проходить форум - я просто не знаю, но с учётом волны ковидной. То есть, если это будет такая тотальная видеоконференция, то вполне можно предположить, что президент примет участие", - заявил Песков.

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общество, владимир путин, дмитрий песков, деловая россия, россия