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В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"
В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России" - РИА Новости, 25.01.2022
В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"
В Кремле не исключают, что Путин примет участие в режиме видеоконференции в форуме "Деловой России", если тот состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:25
2022-01-25T12:25
2022-01-25T12:32
общество
владимир путин
дмитрий песков
деловая россия
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Кремле не исключают, что Путин примет участие в режиме видеоконференции в форуме "Деловой России", если тот состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник."Подтверждается ли форум - давайте сначала выясним. Я, честно говоря, не знаю - не располагаю. Пока действительно, но по видеоконференции, мы не можем исключать такого. Смотря в каком формате будет проходить форум - я просто не знаю, но с учётом волны ковидной. То есть, если это будет такая тотальная видеоконференция, то вполне можно предположить, что президент примет участие", - заявил Песков.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, деловая россия, россия
12:25 25.01.2022 (обновлено: 12:32 25.01.2022)
В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"
Пресс-секретарь президента Песков допустил участие Путина в форуме "Деловой России"