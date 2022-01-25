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"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале
"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале - РИА Новости, 25.01.2022
"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале
Получение очередного заказа Минздрава России на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:06
2022-01-25T14:06
2022-01-25T14:10
распространение коронавируса
общество
россия
вакцина "эпиваккорона"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Получение очередного заказа Минздрава России на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала 2022 года."Вакцина "ЭпиВакКорона" производится на площадках ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "ГЕРОФАРМ" в соответствии с заказами министерства здравоохранения Российской Федерации... Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, россия, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19
14:06 25.01.2022 (обновлено: 14:10 25.01.2022)
"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале
"Вектор" ждет нового заказа от Минздрава на производство вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале