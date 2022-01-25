https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769426194.html

"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале

"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале - РИА Новости, 25.01.2022

"Вектор" ждет заказа от Минздрава на производство "ЭпиВакКороны" в феврале

Получение очередного заказа Минздрава России на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:06

2022-01-25T14:06

2022-01-25T14:10

распространение коронавируса

общество

россия

вакцина "эпиваккорона"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Получение очередного заказа Минздрава России на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала 2022 года."Вакцина "ЭпиВакКорона" производится на площадках ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "ГЕРОФАРМ" в соответствии с заказами министерства здравоохранения Российской Федерации... Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220125/sputnik-1769370548.html

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общество, россия, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19