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В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о поставках "ЭпиВакКороны"
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о поставках "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 25.01.2022
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о поставках "ЭпиВакКороны"
В Кремле посоветовали обратиться в Минздрав или оперштаб по вопросам поставок вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:43
2022-01-25T12:43
2022-01-25T12:43
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вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Кремле посоветовали обратиться в Минздрав или оперштаб по вопросам поставок вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала 2022 года."Это не прерогатива Кремля. Во-первых, не нужно предполагать, надо позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. Я не понимаю, почему уважаемая газета этого не сделала. Занимается этим оперативный штаб, (вице-премьер Татьяна) Голикова в правительстве, можно туда тоже обратиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как могут в Кремле прокомментировать сообщение газеты "Ведомости" о приостановке поставки вакцины "ЭпиВакКорона" якобы из-за ее непопулярности.
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В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о поставках "ЭпиВакКороны"
Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минздрав вопрос о поставках вакцины "ЭпиВакКорона"