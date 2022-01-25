https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769377146.html

В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов

В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов - РИА Новости, 25.01.2022

В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов

В Алма-Ате восстановлено энергоснабжение на 50%, сообщили в акимате (мэрии) города. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:46

2022-01-25T10:46

2022-01-25T10:46

в мире

алма-ата

энергоавария в центральной азии

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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. В Алма-Ате восстановлено энергоснабжение на 50%, сообщили в акимате (мэрии) города."Из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алма-Аты из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/elektrichestvo-1769368921.html

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в мире, алма-ата, энергоавария в центральной азии