https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769377146.html
В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов
В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов - РИА Новости, 25.01.2022
В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов
В Алма-Ате восстановлено энергоснабжение на 50%, сообщили в акимате (мэрии) города. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:46
2022-01-25T10:46
2022-01-25T10:46
в мире
алма-ата
энергоавария в центральной азии
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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. В Алма-Ате восстановлено энергоснабжение на 50%, сообщили в акимате (мэрии) города."Из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алма-Аты из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/elektrichestvo-1769368921.html
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в мире, алма-ата, энергоавария в центральной азии
В Алма-Ате электроснабжение восстановили на 50 процентов
В мэрии Алма-Аты сообщили, что электроснабжение в городе восстановили на 50 процентов