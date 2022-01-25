https://ria.ru/20220125/donbass-1769413432.html

На встрече в Париже могут обсудить ситуацию в Донбассе, заявил Песков

На встрече в Париже могут обсудить ситуацию в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2022

На встрече в Париже могут обсудить ситуацию в Донбассе, заявил Песков

Политсоветники нормандской четверки могут затронуть тему увеличения числа украинских военных на линии соприкосновения с Донбассом, замруководителя администрации РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:06

2022-01-25T13:06

2022-01-25T13:08

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дмитрий козак

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Политсоветники нормандской четверки могут затронуть тему увеличения числа украинских военных на линии соприкосновения с Донбассом, замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак доведет до своих коллег озабоченность Москвы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня политсоветники (нормандской четверки - ред.) собираются, о чем мы говорили. У них будет возможность в том числе затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет нашу озабоченность до сведения своих собеседников по нормандской четверке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на увеличение числа украинских военных на линии соприкосновения с Донбассом. Он добавил, что Козак проинформирует СМИ об итогах заседания."Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию. Шестого января Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она прошла в Подмосковье, была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. После этого состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером и Бонном.Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

https://ria.ru/20220124/peregovory-1769281605.html

https://ria.ru/20220125/vstrecha-1769342057.html

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в мире, франция, москва, дмитрий козак, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер