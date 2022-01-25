https://ria.ru/20220125/denzaschitnikaotechestva-1769231372.html
Стало известно, куда мужчины собираются поехать на 23 февраля
Стало известно, куда мужчины собираются поехать на 23 февраля - РИА Новости, 25.01.2022
Стало известно, куда мужчины собираются поехать на 23 февраля
Эксперты назвали самые популярные направления отдыха для мужчин на праздничные выходные по случаю Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:18
2022-01-25T01:18
2022-01-25T01:18
туризм
отдых
калининград
севастополь
республика крым
ялта
день защитника отечества
новости - туризм
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления отдыха для мужчин на праздничные выходные по случаю Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Самый востребованный город — Ялта. На втором месте — Севастополь, а замыкает тройку лидеров Калининград. Также в рейтинг вошли Краснодар, Новороссийск, Судак, Москва, Шерегеш, Алушта и Феодосия.Большинство бронируют жилье на срок от одной до шести ночей, следует из результатов исследования.Дешевле всего отдохнуть в Феодосии (от 1200 рублей за сутки), дороже — в Шерегеше (от 5800). В среднем, недельный отпуск в российских городах в феврале обходится в 10 тысяч рублей, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20220124/ples-1768679496.html
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отдых, калининград, севастополь, республика крым, ялта, день защитника отечества, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, праздники
Стало известно, куда мужчины собираются поехать на 23 февраля
Tvil.ru: День защитника Отечества туристы-мужчины будут отмечать в Крыму и Калиниграде
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления отдыха для мужчин на праздничные выходные по случаю Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Самый востребованный город — Ялта. На втором месте — Севастополь, а замыкает тройку лидеров Калининград. Также в рейтинг вошли Краснодар, Новороссийск, Судак, Москва, Шерегеш, Алушта и Феодосия.
Большинство бронируют жилье на срок от одной до шести ночей, следует из результатов исследования.
Дешевле всего отдохнуть в Феодосии (от 1200 рублей за сутки), дороже — в Шерегеше (от 5800). В среднем, недельный отпуск в российских городах в феврале обходится в 10 тысяч рублей, добавляют в пресс-службе.