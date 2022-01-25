https://ria.ru/20220125/blagoustroystvo-1769366877.html
В Москве благоустроят территории у 11 станций БКЛ
В Москве благоустроят территории у 11 станций БКЛ - РИА Новости, 25.01.2022
В Москве благоустроят территории у 11 станций БКЛ
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по благоустройству дополнительных территорий возле 11 станций Большой кольцевой линии... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:47
2022-01-25T09:47
2022-01-25T10:24
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по благоустройству дополнительных территорий возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, второй этап благоустройства запланирован около открывшихся в прошлом году станций "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская". Работы пройдут также возле станций "Сокольники" и "Марьина Роща", запланированных к открытию в 2022 году."На первом этапе проектов были реализованы мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций, на втором этапе в зону благоустройства включили дополнительные территории. Запланировано создание новых удобных маршрутов к метро, с учетом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведем в порядок проезжую часть и где необходимо сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами, для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы."Хорошее освещение - необходимое условие городского комфорта и безопасности. На прилегающих к новым станциям территориях установим энергоэффективные фонари и уличные торшеры. На маршруте к метро появятся удобные лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил также, что в местах так называемых "народных троп" появятся удобные для местных жителей дорожки, высадят взрослые деревья и кустарники.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что запланировано создание новых общественных пространств. Например, зеленая зона появится вдоль улицы Новаторов в районе метро "Новаторская", обновят сквер вдоль улицы Крупской. Возле станции "Сокольники" обустроят комфортное озелененное общественное пространство, небольшие скверы и зоны отдыха появятся около станций "Электрозаводская" и "Кунцевская".
https://ria.ru/20220123/moskva-1769129730.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:47 25.01.2022 (обновлено: 10:24 25.01.2022)
В Москве благоустроят территории у 11 станций БКЛ
В Москве проведут работы по благоустройству территорий у 11 станций БКЛ в 2022 году
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по благоустройству дополнительных территорий возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, второй этап благоустройства запланирован около открывшихся в прошлом году станций "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская". Работы пройдут также возле станций "Сокольники" и "Марьина Роща", запланированных к открытию в 2022 году.
"На первом этапе проектов были реализованы мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций, на втором этапе в зону благоустройства включили дополнительные территории. Запланировано создание новых удобных маршрутов к метро, с учетом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведем в порядок проезжую часть и где необходимо сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами, для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы.
"Хорошее освещение - необходимое условие городского комфорта и безопасности. На прилегающих к новым станциям территориях установим энергоэффективные фонари и уличные торшеры. На маршруте к метро появятся удобные лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов", - подчеркнул Бирюков.
Он сообщил также, что в местах так называемых "народных троп" появятся удобные для местных жителей дорожки, высадят взрослые деревья и кустарники.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что запланировано создание новых общественных пространств. Например, зеленая зона появится вдоль улицы Новаторов в районе метро "Новаторская", обновят сквер вдоль улицы Крупской. Возле станции "Сокольники" обустроят комфортное озелененное общественное пространство, небольшие скверы и зоны отдыха появятся около станций "Электрозаводская" и "Кунцевская".