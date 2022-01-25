https://ria.ru/20220125/biznes-1769357560.html

Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку

Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку - РИА Новости, 25.01.2022

Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку

Итальянский бизнес во время встречи 26 января с президентом России Владимиром Путиным обсудит перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития и... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T08:22

2022-01-25T08:22

2022-01-25T08:22

экономика

италия

владимир путин

мгимо

россия

эрнесто ферленги

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Итальянский бизнес во время встречи 26 января с президентом России Владимиром Путиным обсудит перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития и декарбонизации, водородный сектор, а также сотрудничество по линии университетов двух стран, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги."Впервые за долгое время, 26 января состоится встреча президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса. Это будет деловой разговор о бизнесе. Несомненно, важной темой встречи станут перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития и декарбонизации, взаимодействие в секторе водорода, а также сотрудничество по линии гражданских обществ и академического мира", - заявил он.По словам исполнительного вице-президент ассоциации, из-за распространения COVID-19 встреча пройдет в режиме видео-конференцсвязи. "Надеемся, что в будущем подобная встреча будет проведена очно", - заметил он.Подчеркивая важность зеленой темы Ферленги, сказал: "Сегодня крупнейшие страны мира, следуя глобальной климатической повестке, стремятся к достижению углеродной нейтральности. Россия активно включена в данный тренд. В стране принята таксономия зеленых проектов, разрабатываются критерии климатических проектов, а также меры финансового стимулирования. Все это даст импульс развитию сотрудничества компаний наших стран в сфере зеленой экономики".Важнейшим направлением взаимодействия наших стран будет, по его мнению, и сотрудничество по линии гражданских обществ и академического мира. "Студенты Италии с большим интересом и энтузиазмом обучаются в российских университетах. МГИМО – лидер по набору итальянских студентов в России. То же самое можно сказать и о российских студентах в Италии. Трансформация мировой экономики станет драйвером создания новых профессий и это наша общая ответственность подготовить новое поколение к получению специализаций и навыков, востребованных в ближайшем будущем", - сказал Ферленги.Ферленги напомнил, что Италия на данный момент является третьим по величине взаимной торговли европейским партнером России. "Товарооборот между нашими странами за январь-ноябрь 2021 года составил 27,5 миллиарда долларов, что на 53,8% выше, чем за тот же период 2020 года. Позитивным является не только тот факт, что резко вырос российский экспорт в Италию (+88%, до 16,6 миллиарда долларов), что во многом обусловлено ростом стоимости на энергоносители, но и заметно увеличился импорт из Италии – на 20,4%, до 10,9 миллиарда долларов", - заключил он.

https://ria.ru/20220121/energetika-1768840868.html

https://ria.ru/20211230/rosatom-1766149290.html

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экономика, италия, владимир путин, мгимо, россия, эрнесто ферленги