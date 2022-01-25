https://ria.ru/20220125/bishkek-1769416321.html

Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру

Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру - РИА Новости, 25.01.2022

Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру

Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:20

2022-01-25T13:20

2022-01-25T13:20

в мире

киргизия

центральная азия

энергоавария в центральной азии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_58802769e8f4e2013646bc566c4de91b.jpg

БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров."К вечеру подачу тепла восстановят. ТЭЦ работает в штатном режиме, сейчас энергетики возобновляют подачу тепла", - заявил премьер.В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе - в столице началось поэтапное восстановление энергоснабжения. Этот сбой вызвал проблемы и с центральным отоплением домов бишкекчан.

https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769408339.html

киргизия

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, центральная азия, энергоавария в центральной азии