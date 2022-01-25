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Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру - РИА Новости, 25.01.2022
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру
Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:20
2022-01-25T13:20
в мире
киргизия
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров."К вечеру подачу тепла восстановят. ТЭЦ работает в штатном режиме, сейчас энергетики возобновляют подачу тепла", - заявил премьер.В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе - в столице началось поэтапное восстановление энергоснабжения. Этот сбой вызвал проблемы и с центральным отоплением домов бишкекчан.
https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769408339.html
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в мире, киргизия, центральная азия, энергоавария в центральной азии
13:20 25.01.2022
 
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру

Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру, ТЭЦ работает в штатном режиме

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров.
"К вечеру подачу тепла восстановят. ТЭЦ работает в штатном режиме, сейчас энергетики возобновляют подачу тепла", - заявил премьер.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 12:45
Сбой такого масштаба произошел впервые, заявил глава Минэнерго Киргизии
В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе - в столице началось поэтапное восстановление энергоснабжения. Этот сбой вызвал проблемы и с центральным отоплением домов бишкекчан.
 
В миреКиргизияЦентральная АзияЭнергоавария в Центральной Азии
 
 
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