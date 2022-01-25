https://ria.ru/20220125/bishkek-1769416321.html
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру - РИА Новости, 25.01.2022
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру
Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:20
2022-01-25T13:20
2022-01-25T13:20
в мире
киргизия
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Подача тепла в дома жителей столицы Киргизии будет восстановлена к вечеру вторника, сообщил на пресс-конференции глава кабмина республики Акылбек Жапаров."К вечеру подачу тепла восстановят. ТЭЦ работает в штатном режиме, сейчас энергетики возобновляют подачу тепла", - заявил премьер.В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе - в столице началось поэтапное восстановление энергоснабжения. Этот сбой вызвал проблемы и с центральным отоплением домов бишкекчан.
https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769408339.html
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в мире, киргизия, центральная азия, энергоавария в центральной азии
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру
Подачу тепла в дома жителей Бишкека восстановят к вечеру, ТЭЦ работает в штатном режиме