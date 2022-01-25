https://ria.ru/20220125/bishkek-1769388943.html
В Бишкеке частично восстановили электроснабжение
В Бишкеке частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.01.2022
В Бишкеке частично восстановили электроснабжение
Электроснабжение в ряде районов Бишкека восстановлено, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:34
2022-01-25T11:34
2022-01-25T11:51
в мире
киргизия
бишкек
энергоавария в центральной азии
центральная азия
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Электроснабжение в ряде районов Бишкека восстановлено, передает во вторник корреспондент РИА Новости.После двухчасового сбоя электричество появилось в домах бишкекчан."Половина Бишкека подключена. Работаем над остальными районами", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики.В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона.
https://ria.ru/20220125/bishkek-1769379763.html
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в мире, киргизия, бишкек, энергоавария в центральной азии, центральная азия
11:34 25.01.2022 (обновлено: 11:51 25.01.2022)
В Бишкеке частично восстановили электроснабжение
В некоторых районах Бишкека восстановили электроснабжение