https://ria.ru/20220125/belorussiya-1769388102.html

Успехи Белоруссии всегда раздражали Запад, заявил Лукашенко

Успехи Белоруссии всегда раздражали Запад, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.01.2022

Успехи Белоруссии всегда раздражали Запад, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что успехи республики всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия в отношении Минска. Его... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:32

2022-01-25T11:32

2022-01-25T11:32

в мире

белоруссия

нато

александр лукашенко

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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что успехи республики всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия в отношении Минска. Его слова приводит пресс-служба."Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Они всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси действия", - сказал Лукашенко на совещании с представителями Национальной академии наук. Глава государства отметил, что вопреки санкциям, "с которыми живем и развиваемся все это время, мы многого достигли"."Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах", - добавил Лукашенко.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".

https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765270859.html

https://ria.ru/20220118/gosdep-1768469767.html

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в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко