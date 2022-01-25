Успехи Белоруссии всегда раздражали Запад, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: успехи Белоруссии всегда провоцировали Запад на неадекватные действия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что успехи республики всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия в отношении Минска. Его слова приводит пресс-служба.
"Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Они всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси действия", - сказал Лукашенко на совещании с представителями Национальной академии наук.
Глава государства отметил, что вопреки санкциям, "с которыми живем и развиваемся все это время, мы многого достигли".
"Теперь ситуация усложняется и пандемией ковида, новым витком экономического, политического шантажа, нагнетанием военной истерии на белорусских границах", - добавил Лукашенко.
Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
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