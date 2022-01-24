В Крыму сравнили Зеленского с танцором диско для США
Депутат Бальбек назвал главу Украины Зеленского "танцором диско" для США
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости призыв президента Украины Владимира Зеленского к активизации внешней разведке страны, сравнил его действия с плясками под музыку американских композиторов.
Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии, и пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.
"Заявление, что называется, "с бородой". Каждый маломальский начальник на Украине призывает к активным действиям против РФ и, конечно же, знает, как победить нашу страну. А сегодня просто подсунули президенту чей-то очередной бравый доклад про активность разведки да "причесали" под главу государства. А тот и рад стараться, озвучил, что, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны", - сказал Бальбек.
По его мнению, Зеленский - "это танцор диско под музыку от американских композиторов". "Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает, только свистни", - заключил Бальбек.