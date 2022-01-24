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В Крыму сравнили Зеленского с танцором диско для США
В Крыму сравнили Зеленского с танцором диско для США - РИА Новости, 24.01.2022
В Крыму сравнили Зеленского с танцором диско для США
Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости призыв президента Украины Владимира Зеленского к активизации внешней... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:10
2022-01-24T17:10
украина
владимир зеленский
госдума рф
руслан бальбек
политика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости призыв президента Украины Владимира Зеленского к активизации внешней разведке страны, сравнил его действия с плясками под музыку американских композиторов.Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии, и пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов."Заявление, что называется, "с бородой". Каждый маломальский начальник на Украине призывает к активным действиям против РФ и, конечно же, знает, как победить нашу страну. А сегодня просто подсунули президенту чей-то очередной бравый доклад про активность разведки да "причесали" под главу государства. А тот и рад стараться, озвучил, что, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны", - сказал Бальбек.По его мнению, Зеленский - "это танцор диско под музыку от американских композиторов". "Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает, только свистни", - заключил Бальбек.
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украина, владимир зеленский, госдума рф, руслан бальбек, политика
17:10 24.01.2022
 
В Крыму сравнили Зеленского с танцором диско для США

Депутат Бальбек назвал главу Украины Зеленского "танцором диско" для США

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости призыв президента Украины Владимира Зеленского к активизации внешней разведке страны, сравнил его действия с плясками под музыку американских композиторов.
Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии, и пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.
"Заявление, что называется, "с бородой". Каждый маломальский начальник на Украине призывает к активным действиям против РФ и, конечно же, знает, как победить нашу страну. А сегодня просто подсунули президенту чей-то очередной бравый доклад про активность разведки да "причесали" под главу государства. А тот и рад стараться, озвучил, что, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны", - сказал Бальбек.
По его мнению, Зеленский - "это танцор диско под музыку от американских композиторов". "Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш. Найдут другого исполнителя, благо, в Киеве их хватает, только свистни", - заключил Бальбек.
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УкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФРуслан БальбекПолитика
 
 
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