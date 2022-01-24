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Липецкая область
https://ria.ru/20220124/zaymy-1769298423.html
Два липецких предприятия получат льготные займы
Два липецких предприятия получат льготные займы - РИА Новости, 24.01.2022
Два липецких предприятия получат льготные займы
Два липецких предприятия получат льготные займы, их выделение одобрил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ), сообщил глава Липецкой области Игорь... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:57
2022-01-24T17:56
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Два липецких предприятия получат льготные займы, их выделение одобрил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ), сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Компании "Кузминки" и "Липецкие деликатесы" направят по 300 миллионов рублей на модернизацию и развитие производства.Компания "Кузминки" в рамках программы "Производительность труда" планирует потратить средства на повышение производительности труда при выпуске колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Мощность производства возрастет на 64 процентов – с 4,8 до 8 тысяч тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будут созданы 64 рабочих места, из них 45 высокопроизводительных. В рамках проекта компания увеличит выпуск сырокопченых, полукопченых, варёных колбас, заливных мясных изделий, деликатесов из свинины, сарделек, шпикачек, сосисок, консервов, замороженных и охлажденных полуфабрикатов.ООО "Липецкие деликатесы" с привлечением займа Фонда развития промышленности намерена нарастить мощность производства при выпуске мяса птицы, куриного фарша и других изделий. Мощность производства возрастет с 9,6 до 15,3 тысячи тонн в год к концу 2027 года. В ходе реализации проекта будет создано 20 дополнительных рабочих мест. Модернизация позволит не только увеличить выпуск продукции, но и снизить себестоимость выпуска мясных изделий: А остатки основного производства пойдут на изготовление технических полуфабрикатов, которые направляются на корм животным.Глава области неоднократно отмечал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.
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липецкая область, игорь артамонов, россия
17:57 24.01.2022
 

Два липецких предприятия получат льготные займы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Два липецких предприятия получат льготные займы, их выделение одобрил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ), сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Компании "Кузминки" и "Липецкие деликатесы" направят по 300 миллионов рублей на модернизацию и развитие производства.
Компания "Кузминки" в рамках программы "Производительность труда" планирует потратить средства на повышение производительности труда при выпуске колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Мощность производства возрастет на 64 процентов – с 4,8 до 8 тысяч тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будут созданы 64 рабочих места, из них 45 высокопроизводительных. В рамках проекта компания увеличит выпуск сырокопченых, полукопченых, варёных колбас, заливных мясных изделий, деликатесов из свинины, сарделек, шпикачек, сосисок, консервов, замороженных и охлажденных полуфабрикатов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 12:55Липецкая область
Липецкие власти увеличат господдержку фермеров и кооперативов
ООО "Липецкие деликатесы" с привлечением займа Фонда развития промышленности намерена нарастить мощность производства при выпуске мяса птицы, куриного фарша и других изделий. Мощность производства возрастет с 9,6 до 15,3 тысячи тонн в год к концу 2027 года. В ходе реализации проекта будет создано 20 дополнительных рабочих мест. Модернизация позволит не только увеличить выпуск продукции, но и снизить себестоимость выпуска мясных изделий: А остатки основного производства пойдут на изготовление технических полуфабрикатов, которые направляются на корм животным.
Глава области неоднократно отмечал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.
"Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
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