https://ria.ru/20220124/zaymy-1769298423.html

Два липецких предприятия получат льготные займы

Два липецких предприятия получат льготные займы - РИА Новости, 24.01.2022

Два липецких предприятия получат льготные займы

Два липецких предприятия получат льготные займы, их выделение одобрил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ), сообщил глава Липецкой области Игорь... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:57

2022-01-24T17:57

2022-01-24T17:56

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Два липецких предприятия получат льготные займы, их выделение одобрил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ), сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Компании "Кузминки" и "Липецкие деликатесы" направят по 300 миллионов рублей на модернизацию и развитие производства.Компания "Кузминки" в рамках программы "Производительность труда" планирует потратить средства на повышение производительности труда при выпуске колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Мощность производства возрастет на 64 процентов – с 4,8 до 8 тысяч тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будут созданы 64 рабочих места, из них 45 высокопроизводительных. В рамках проекта компания увеличит выпуск сырокопченых, полукопченых, варёных колбас, заливных мясных изделий, деликатесов из свинины, сарделек, шпикачек, сосисок, консервов, замороженных и охлажденных полуфабрикатов.ООО "Липецкие деликатесы" с привлечением займа Фонда развития промышленности намерена нарастить мощность производства при выпуске мяса птицы, куриного фарша и других изделий. Мощность производства возрастет с 9,6 до 15,3 тысячи тонн в год к концу 2027 года. В ходе реализации проекта будет создано 20 дополнительных рабочих мест. Модернизация позволит не только увеличить выпуск продукции, но и снизить себестоимость выпуска мясных изделий: А остатки основного производства пойдут на изготовление технических полуфабрикатов, которые направляются на корм животным.Глава области неоднократно отмечал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

https://ria.ru/20220121/gospodderzhka-1768890898.html

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липецкая область, игорь артамонов, россия