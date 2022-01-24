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Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России - РИА Новости, 24.01.2022
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России
Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:53
2022-01-24T12:53
2022-01-24T12:53
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей."Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России