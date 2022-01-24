Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/zabolevaemost-1769237194.html
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России - РИА Новости, 24.01.2022
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России
Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:53
2022-01-24T12:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_351:0:3068:1528_1920x0_80_0_0_ae397ff35a8b97d796595839941404df.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей."Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_445:0:2284:1379_1920x0_80_0_0_0b748b01635d727c19678a74e9759148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:53 24.01.2022
 
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей.
"Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"
01:31Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
Лента новостейМолния
Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РоссииМали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников