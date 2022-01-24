https://ria.ru/20220124/zabolevaemost-1769237194.html

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России - РИА Новости, 24.01.2022

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 83 субъектах России

Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:53

2022-01-24T12:53

2022-01-24T12:53

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Показатель госпитализации с новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю возрос по сравнению с предыдущей на 9,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей."Увеличение заболеваемости произошло в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

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