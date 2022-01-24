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На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С"
На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С" - РИА Новости, 24.01.2022
На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С"
Новые системы залпового огня "Торнадо-С" в 2022 году поступят на вооружение бригады, дислоцированной в Курганской области, это будет первая поставка в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:15
2022-01-24T10:15
безопасность
курганская область
александр лапин
центральный военный округ
торнадо-с
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Новые системы залпового огня "Торнадо-С" в 2022 году поступят на вооружение бригады, дислоцированной в Курганской области, это будет первая поставка в Центральный военный округ данного вида вооружения, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, получит на вооружение первые в округе новые системы залпового огня "Торнадо-С", - сказал Лапин.РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.
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безопасность, курганская область, александр лапин, центральный военный округ, торнадо-с
10:15 24.01.2022
 
На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С"

На вооружение ЦВО на Урале впервые поступит система залпового огня "Торнадо-С"

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Новые системы залпового огня "Торнадо-С" в 2022 году поступят на вооружение бригады, дислоцированной в Курганской области, это будет первая поставка в Центральный военный округ данного вида вооружения, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
"Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, получит на вооружение первые в округе новые системы залпового огня "Торнадо-С", - сказал Лапин.
РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.
Искандер-М - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
09:05Новое оружие России
В ЦВО поступят два дивизионных комплекса "Искандер-М"
 
БезопасностьКурганская областьАлександр ЛапинЦентральный военный округТорнадо-С
 
 
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