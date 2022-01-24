https://ria.ru/20220124/vooruzheniya-1769203649.html

На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С"

На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С" - РИА Новости, 24.01.2022

На вооружение ЦВО на Урале поступит система "Торнадо-С"

Новые системы залпового огня "Торнадо-С" в 2022 году поступят на вооружение бригады, дислоцированной в Курганской области, это будет первая поставка в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:15

2022-01-24T10:15

2022-01-24T10:15

безопасность

курганская область

александр лапин

центральный военный округ

торнадо-с

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Новые системы залпового огня "Торнадо-С" в 2022 году поступят на вооружение бригады, дислоцированной в Курганской области, это будет первая поставка в Центральный военный округ данного вида вооружения, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, получит на вооружение первые в округе новые системы залпового огня "Торнадо-С", - сказал Лапин.РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

https://ria.ru/20220124/iskander-m-1769194160.html

курганская область

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безопасность, курганская область, александр лапин, центральный военный округ, торнадо-с