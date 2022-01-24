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Кого коснется налог на вклады?
РБК: налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Кого коснется налог на вклады?
Налог на вклады свыше одного миллиона рублей может распространиться и на граждан с меньшими сбережениями, утверждает РБК со ссылкой на собственные расчеты. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:44
2022-01-24T13:44
экономика
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Налог на вклады свыше одного миллиона рублей может распространиться и на граждан с меньшими сбережениями, утверждает РБК со ссылкой на собственные расчеты.Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.В соответствии с действующим законодательством налогом не облагается сумма доходов, которая получается путем умножения ключевой ставки ЦБ на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Однако ставка Центробанка удвоилась, вслед за ней выросли и процентные ставки по депозитам.Согласно расчетам РБК, вкладчик, который разместил на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, а в августе переложил средства под 8 процентов, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля.При этом в Федеральной налоговой службе заявили агентству, что размер вклада не является основным фактором при формировании налоговых списаний, так как в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. Подчеркивается, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячи рублей.Налог на вкладыГраждане России, хранящие на банковских вкладах свыше одного миллиона рублей, в наступившем году впервые будут обязаны уплатить налог с процентного дохода.От заполнения деклараций россиян избавят, так как кредитные организации самостоятельно направят налоговикам соответствующую информацию. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект.При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется. Налоговые платежки россиянам придут осенью, а уплатить его нужно будет к 1 декабря.Нововведение затронет небольшую часть россиян: по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладчиков-миллионеров составляет всего 2,8%. В законе о бюджете на следующую трехлетку доходы от этого налога в 2022 году ожидаются в объеме 108,3 миллиарда рублей.Повышение ключевой ставкиБанк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной - на 0,75 процентного пункта, дважды летом - на 1,5 пункта, дважды осенью - еще на 1 пункт, и в декабре - на 1 процентный пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ужесточение денежно-кредитной политики помогло сдержать инфляцию в стране, без него она была бы выше вплоть до 4 процентных пунктов."Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили ставку как есть, инфляция была бы выше где-то до 4 процентных пунктов. И нам бы пришлось еще больше повышать ставку, разогрелись бы инфляционные ожидания. Это означало бы по сути несвоевременные действия и необходимость более жесткой политики", - указал она во время выступления на Гайдаровском форуме.
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экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
13:44 24.01.2022
 
РБК: налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей

РБК: налог на вклады может затронуть жителей России с депозитами от 700 тысяч рублей

© Fotolia / RumkugelКопилка
Копилка - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Fotolia / Rumkugel
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МОСКВА, 24 янв РИА Новости. Налог на вклады свыше одного миллиона рублей может распространиться и на граждан с меньшими сбережениями, утверждает РБК со ссылкой на собственные расчеты.
Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.
В соответствии с действующим законодательством налогом не облагается сумма доходов, которая получается путем умножения ключевой ставки ЦБ на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Однако ставка Центробанка удвоилась, вслед за ней выросли и процентные ставки по депозитам.
Согласно расчетам РБК, вкладчик, который разместил на единственном с начала года вкладе 710 тысяч рублей под 4,5 процента, а в августе переложил средства под 8 процентов, мог заработать за год 42,85 тысячи рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13 процентов с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля.
При этом в Федеральной налоговой службе заявили агентству, что размер вклада не является основным фактором при формировании налоговых списаний, так как в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. Подчеркивается, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячи рублей.
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Налог на вклады

Граждане России, хранящие на банковских вкладах свыше одного миллиона рублей, в наступившем году впервые будут обязаны уплатить налог с процентного дохода.
От заполнения деклараций россиян избавят, так как кредитные организации самостоятельно направят налоговикам соответствующую информацию. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект.
При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется. Налоговые платежки россиянам придут осенью, а уплатить его нужно будет к 1 декабря.
Нововведение затронет небольшую часть россиян: по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладчиков-миллионеров составляет всего 2,8%. В законе о бюджете на следующую трехлетку доходы от этого налога в 2022 году ожидаются в объеме 108,3 миллиарда рублей.
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Повышение ключевой ставки

Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной - на 0,75 процентного пункта, дважды летом - на 1,5 пункта, дважды осенью - еще на 1 пункт, и в декабре - на 1 процентный пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.
Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ужесточение денежно-кредитной политики помогло сдержать инфляцию в стране, без него она была бы выше вплоть до 4 процентных пунктов.
"Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили ставку как есть, инфляция была бы выше где-то до 4 процентных пунктов. И нам бы пришлось еще больше повышать ставку, разогрелись бы инфляционные ожидания. Это означало бы по сути несвоевременные действия и необходимость более жесткой политики", - указал она во время выступления на Гайдаровском форуме.
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ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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