https://ria.ru/20220124/velikobritaniya-1769251764.html

Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат

Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат - РИА Новости, 24.01.2022

Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат

Посольство Великобритании в Киеве остается открытым и продолжит работу, заявила в понедельник британский посол на Украине Мелинда Симмонс. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:02

2022-01-24T14:02

2022-01-24T14:02

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве остается открытым и продолжит работу, заявила в понедельник британский посол на Украине Мелинда Симмонс.Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране."Посольство Великобритании остается открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнерами Украины", - написала посол в Twitter.Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". В министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают преждевременным решение Госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве. Посольство США в Киеве продолжит полноценно работать.

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769216387.html

https://ria.ru/20220124/latviya-1769243364.html

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сша

вашингтон (город)

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