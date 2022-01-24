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Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат
Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат - РИА Новости, 24.01.2022
Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат
Посольство Великобритании в Киеве остается открытым и продолжит работу, заявила в понедельник британский посол на Украине Мелинда Симмонс. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:02
2022-01-24T14:02
2022-01-24T14:02
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве остается открытым и продолжит работу, заявила в понедельник британский посол на Украине Мелинда Симмонс.Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране."Посольство Великобритании остается открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнерами Украины", - написала посол в Twitter.Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". В министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают преждевременным решение Госдепа США об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве. Посольство США в Киеве продолжит полноценно работать.
https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769216387.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), великобритания, мид украины
Посольство Британии в Киеве продолжит работу, заявила дипломат
Посол Британии на Украине Симмонс заявила, что представительство в Киеве не закроется