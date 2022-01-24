https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769195381.html
Алтайский край получил первую партию детской вакцины от коронавируса
Алтайский край получил первую партию детской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 24.01.2022
Алтайский край получил первую партию детской вакцины от коронавируса
Первая партия детской вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край, это 1680 доз, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59". РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:14
2022-01-24T09:14
2022-01-24T09:14
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Первая партия детской вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край, это 1680 доз, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59"."Первая партия детской противоковидной вакцины поступила в Алтайский край. 1680 доз будет распределены в муниципалитеты согласно предварительным заявкам. Так же, как и взрослая, вакцина для детей - двухкомпонентная", - говорится в сообщении.Всего в регионе коронавирусной инфекцией заболели 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8 618 - скончались.Вакцину от коронавируса "Спутник М" министерство здравоохранения России зарегистрировало в ноябре 2021 года. Препарат будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
https://ria.ru/20220123/vaktsina-1769142825.html
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общество, алтайский край
Алтайский край получил первую партию детской вакцины от коронавируса
Алтайский край получил первую партию детской вакцины от коронавируса "Спутник М"