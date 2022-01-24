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Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М"
Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М" - РИА Новости, 24.01.2022
Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М" поступила в Приангарье, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:18
2022-01-24T08:18
2022-01-24T08:18
распространение коронавируса
общество
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М" поступила в Приангарье, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."Первая партия в количестве 1680 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет "Спутник-М" поступила в Приангарье", - говорится в сообщении.Отмечается, что иммунизация подростков будет проводиться в поликлиниках. В дальнейшем, ее буду проводить в школах и в пунктах вакцинирования.Вакцину от коронавируса "Спутник М" министерство здравоохранения России зарегистрировало в ноябре 2021 года. Препарат будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768675390.html
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общество, иркутская область, россия, коронавирус covid-19
Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М"
Иркутская область получила первую партию вакцины для подростков "Спутник-М"