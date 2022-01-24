https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769191627.html

Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М"

Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М" - РИА Новости, 24.01.2022

Иркутская область получила первую партию вакцины "Спутник-М"

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М" поступила в Приангарье, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:18

2022-01-24T08:18

2022-01-24T08:18

распространение коронавируса

общество

иркутская область

россия

коронавирус covid-19

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ИРКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник-М" поступила в Приангарье, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."Первая партия в количестве 1680 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет "Спутник-М" поступила в Приангарье", - говорится в сообщении.Отмечается, что иммунизация подростков будет проводиться в поликлиниках. В дальнейшем, ее буду проводить в школах и в пунктах вакцинирования.Вакцину от коронавируса "Спутник М" министерство здравоохранения России зарегистрировало в ноябре 2021 года. Препарат будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768675390.html

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общество, иркутская область, россия, коронавирус covid-19