https://ria.ru/20220124/ukraina-1769249112.html

В Госдуме сравнили кампанию Запада по Украине с событиями 2008 года

В Госдуме сравнили кампанию Запада по Украине с событиями 2008 года - РИА Новости, 24.01.2022

В Госдуме сравнили кампанию Запада по Украине с событиями 2008 года

Кампания, развернутая Западом в СМИ по Украине против РФ похожа на ту, что была в 2008 году перед ударом президента Грузии Михаила Саакашвили по Цхинвалу,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:46

2022-01-24T13:46

2022-01-24T13:46

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украина

сша

михаил саакашвили

дмитрий саблин

нато

госдума рф

сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кампания, развернутая Западом в СМИ по Украине против РФ похожа на ту, что была в 2008 году перед ударом президента Грузии Михаила Саакашвили по Цхинвалу, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по обороне, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.В ночь на понедельник госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Администрация США вновь бездоказательно заявила, что Россия якобы может начать "военные действия" против Украины в любой момент. Российские официальные власти неоднократно опровергали эту информацию и сообщали, что РФ не собирается ни на кого нападать."Помнится, уже был в истории США министр обороны, которому в больничной палате все мерещилось, что русские идут, они повсюду. Но это был единичный случай русофобской паранойи, тогда как сейчас она распространяется на Западе не хуже омикрона", - сказал Саблин.Так депутат напомнил случай министра обороны США Джеймса Форрестола, который в 1949 году в связи с психическим кризисом был снят с должности и пять дней спустя помещен в больницу. Во время болезни он повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат"."А если серьезно – эта пропагандистская кампания очень напоминает события 2008 года. Тогда, перед ударом американского выкормыша Саакашвили по спящему мирному Цхинвалу, западные СМИ также нагнетали антироссийскую истерию и пытались выдать вынужденный ответный удар по агрессору за нападение России на "грузинскую демократию". Россия ни на кого нападать не собирается. Но если науськанная западом свора украинских националистов перейдет красную черту и тронет мирных дончан и луганчан, всем им придется жевать свои галстуки", - добавил собеседник агентства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769248622.html

https://ria.ru/20220124/donbass-1769241302.html

https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html

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в мире, украина, сша, михаил саакашвили, дмитрий саблин, нато, госдума рф, сергей лавров, россия