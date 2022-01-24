https://ria.ru/20220124/soveschanie-1769225635.html
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.01.2022
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:31
2022-01-24T12:31
2022-01-24T12:31
политика
правительство рф
михаил мишустин
коронавирус в россии
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
2022-01-24T12:31
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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политика, правительство рф, михаил мишустин, коронавирус в россии, видео
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
2022-01-24T12:31
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