https://ria.ru/20220124/sobaki-1769211950.html

СК проверяет сообщения о стае бродячих собак в Кемерово

СК проверяет сообщения о стае бродячих собак в Кемерово - РИА Новости, 24.01.2022

СК проверяет сообщения о стае бродячих собак в Кемерово

Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку из-за сообщений о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак, сообщает... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:49

2022-01-24T10:49

2022-01-24T10:53

происшествия

кемеровская область

кемерово

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку из-за сообщений о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о проверках по информации из СМИ о том, что в Кемерово появилась стая бродячих собак. По данным СК, в публикациях отражено, что службы по отлову беспризорных животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка. Следствием в рамках проводимой проверки будет дана оценка действиям (бездействию) конкретных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных", – говорится в сообщении регионального ведомства.Уточняется, что будут проверены все доводы, изложенные в информации, установлены обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220123/zhivotnye-1769167469.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)