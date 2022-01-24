На жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве таксы, возбудили дело
На жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве таксы из-за мяса, возбудили дело
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который подозревается в убийстве собаки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
В соцсети "ВКонтакте" на странице челябинского приюта для животных "Бим" размещена информация о том, что в одном из домов Челябинска, почти в центре города, "был зверски убит метис таксы". Уточняется, что якобы человек просто хотел поесть мяса и пригласил после убийства в квартиру соседей – "так мы узнали про это жестокое убийство". Увидевшая это женщина вызвала полицию.
"Задержан подозреваемый, местный житель 1972 года рождения, ранее несудимый. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказала собеседница агентства.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнила она.
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Она добавила, что уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, после чего будет передано в суд.
Также в полиции пояснили, что речь идет о событиях, произошедших 18 декабря 2021 года.
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