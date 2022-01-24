https://ria.ru/20220124/sobaka-1769217628.html

На жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве таксы, возбудили дело

На жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве таксы, возбудили дело - РИА Новости, 24.01.2022

На жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве таксы, возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который подозревается в убийстве собаки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:17

2022-01-24T11:17

2022-01-24T11:17

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который подозревается в убийстве собаки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по Челябинску.В соцсети "ВКонтакте" на странице челябинского приюта для животных "Бим" размещена информация о том, что в одном из домов Челябинска, почти в центре города, "был зверски убит метис таксы". Уточняется, что якобы человек просто хотел поесть мяса и пригласил после убийства в квартиру соседей – "так мы узнали про это жестокое убийство". Увидевшая это женщина вызвала полицию."Задержан подозреваемый, местный житель 1972 года рождения, ранее несудимый. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказала собеседница агентства.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнила она.Она добавила, что уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, после чего будет передано в суд.Также в полиции пояснили, что речь идет о событиях, произошедших 18 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20200122/1563715337.html

https://ria.ru/20211214/ubiystvo-1763604200.html

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происшествия, челябинск, россия