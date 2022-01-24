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Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег
Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег - РИА Новости, 24.01.2022
Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег
Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:42
2022-01-24T12:42
2022-01-24T20:11
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снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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Снегоуборочная техника на улицах Москвы
После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!
2022-01-24T12:42
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РИА Новости
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы