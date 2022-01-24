https://ria.ru/20220124/snegouborka-1769233782.html

Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег

Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег - РИА Новости, 24.01.2022

Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег

Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:42

2022-01-24T12:42

2022-01-24T20:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

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Снегоуборочная техника на улицах Москвы

После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!

2022-01-24T12:42

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