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Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег
Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег - РИА Новости, 24.01.2022
Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег
Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:42
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снегопад в москве
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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Снегоуборочная техника на улицах Москвы
После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы
12:42 24.01.2022 (обновлено: 20:11 24.01.2022)
 

Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают чистить улицы и вывозить снег, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - предупредили в комплексе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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