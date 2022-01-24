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На КЭФ обсудят экологию и развитие ресурсного потенциала Сибири

На КЭФ обсудят экологию и развитие ресурсного потенциала Сибири - РИА Новости, 24.01.2022

На КЭФ обсудят экологию и развитие ресурсного потенциала Сибири

Развитие ресурсного потенциала Сибири, экология и "зеленая" энергетика станут основными темами обсуждения участниками Красноярского экономического форума (КЭФ)... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:42

2022-01-24T11:42

2022-01-24T11:42

экономика

красноярск

иркутская область

красноярский край

сибирский федеральный университет

красноярский экономический форум

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КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Развитие ресурсного потенциала Сибири, экология и "зеленая" энергетика станут основными темами обсуждения участниками Красноярского экономического форума (КЭФ) - 2022, сообщает пресс-служба главы региона.КЭФ-2022 пройдет 2-4 марта в комбинированном офлайн и онлайн форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В нулевой день КЭФ, 2 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2030". Деловая программа форума охватывает два дня, 3-4 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф."Красноярский экономический форум-2022 "Сибирь: экономика будущего" будет посвящен обсуждению приоритетных вопросов экологии, "зелёной" экономики, российской практики применения принципов ESG, а также развитию ресурсного потенциала Сибири... Пять ключевых треков деловой программы КЭФ-2022 включают стратегические и форсайт-сессии, экспертные интервью и дискуссии, открытые диалоги в российских и международных студиях", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что будущее Сибири связано с опережающим развитием Ангаро-Енисейского макрорегиона, включающего Красноярский край, Хакасию, Туву и Иркутскую область. Стратегия его развития предусматривает реализацию проектов, объединенных в восемь кластеров, таких как нефть и газ, уголь, переработка алюминия, драгоценные и цветные металлы, медь и электроника, лес и лесопереработка, сельское хозяйство и пищепром, туризм."Макрорегион рассматривается как территория для создания новых городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. Обсудить появление в Сибири новых точек притяжения интеллектуальных и финансовых инвестиций предлагается в рамках тематического трека "Новые подходы к пространственному развитию". Эксперты оценят потенциал транспортных и транзитных возможностей Сибири, а также создание производственно-логистических центров на всем протяжении международных транспортных коридоров", - сказано в релизе.На мероприятиях трека "Промышленность и экологическая трансформация" предлагается провести ряд дискуссий по вопросам эволюции принципов ESG, пользы философии устойчивого развития и внедрение eco-friendly технологий в промышленном производстве. Участники смогут сравнить и оценить специфику использования инновационных природоохранных технологий в зарубежной и российской практике.В формате трансляции из студий состоятся три роуд-шоу, на которых будут представлены презентации проектов КИП "Енисейская Сибирь", НОЦ "Енисейская Сибирь" и экологических проектов компаний (ESG-роуд-шоу), а также презентация проектов в рамках празднования 400-летия основания Красноярска.

https://ria.ru/20211129/vozdukh-1761233587.html

https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764194318.html

красноярск

иркутская область

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экономика, красноярск, иркутская область, красноярский край, сибирский федеральный университет, красноярский экономический форум