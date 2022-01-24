14:52 24.01.2022 (обновлено: 15:16 24.01.2022)
В Кремле прокомментировали слова немецкого вице-адмирала Шенбаха о Крыме
Пресс-секретарь Путина Песков: слова Шенбаха говорят, что с Западом не все потеряно
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле ознакомились с заявлениями по Крыму и РФ экс-командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха и считают, что такие заявления говорят о том, что не все потеряно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы ознакомились. Это действительно заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не все потеряно, есть подготовленные серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь понять истинное положение дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с высказываниями Шенбаха и считают ли, что в них есть правда.
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". Позднее он сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.