https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769263798.html

В Кремле прокомментировали слова немецкого вице-адмирала Шенбаха о Крыме

В Кремле прокомментировали слова немецкого вице-адмирала Шенбаха о Крыме - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле прокомментировали слова немецкого вице-адмирала Шенбаха о Крыме

В Кремле ознакомились с заявлениями по Крыму и РФ экс-командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха и считают, что такие заявления говорят о том, что не все... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:52

2022-01-24T14:52

2022-01-24T15:16

россия

в мире

германия

дмитрий песков

минобороны германии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле ознакомились с заявлениями по Крыму и РФ экс-командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха и считают, что такие заявления говорят о том, что не все потеряно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, мы ознакомились. Это действительно заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не все потеряно, есть подготовленные серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь понять истинное положение дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с высказываниями Шенбаха и считают ли, что в них есть правда.Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". Позднее он сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.

https://ria.ru/20220124/general-1769181492.html

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россия, в мире, германия, дмитрий песков, минобороны германии