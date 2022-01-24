https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html

СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании"

СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании" - РИА Новости, 24.01.2022

СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании"

Школьники, арестованные в Красноярске за рассылку писем о "минировании", хотели сорвать контрольную работу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:24

2022-01-24T12:24

2022-01-24T12:40

происшествия

красноярск

красноярский край

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьники, арестованные в Красноярске за рассылку писем о "минировании", хотели сорвать контрольную работу, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании". Источник в силовых структурах региона рассказывал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 класса, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. По его словам, они "учились хорошо, из благополучных семей, один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль"."По данным следствия, в конце декабря 2021 года 17-летний житель города Красноярска в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, не желая посещать школьные занятия, а также с целью сорвать контрольную работу, организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ города Красноярска и других организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что 24 декабря неизвестные через электронную почту отправили ложные сообщения о минировании школ и других организаций в Красноярске и Красноярском крае. В дальнейшем, действуя по той же схеме, с 13 по 19 января 2022 года они также направили ложные данные об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях города и края.Добавляется, что в результате следственных мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений.

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769185714.html

красноярск

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Задержание причастных к распространению ложных сообщений о минировании школ. Кадры СК РФ Задержание причастных к распространению ложных сообщений о минировании школ. Кадры СК РФ 2022-01-24T12:24 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)