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СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании"
СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании" - РИА Новости, 24.01.2022
СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании"
Школьники, арестованные в Красноярске за рассылку писем о "минировании", хотели сорвать контрольную работу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:24
2022-01-24T12:40
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьники, арестованные в Красноярске за рассылку писем о "минировании", хотели сорвать контрольную работу, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании". Источник в силовых структурах региона рассказывал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 класса, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. По его словам, они "учились хорошо, из благополучных семей, один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль"."По данным следствия, в конце декабря 2021 года 17-летний житель города Красноярска в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, не желая посещать школьные занятия, а также с целью сорвать контрольную работу, организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ города Красноярска и других организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что 24 декабря неизвестные через электронную почту отправили ложные сообщения о минировании школ и других организаций в Красноярске и Красноярском крае. В дальнейшем, действуя по той же схеме, с 13 по 19 января 2022 года они также направили ложные данные об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях города и края.Добавляется, что в результате следственных мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений.
https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769185714.html
красноярск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержание причастных к распространению ложных сообщений о минировании школ. Кадры СК РФ
Задержание причастных к распространению ложных сообщений о минировании школ. Кадры СК РФ
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
12:24 24.01.2022 (обновлено: 12:40 24.01.2022)
 
СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании"

Красноярские школьники, арестованные за письма о "минировании", хотели сорвать контрольную

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Школьники, арестованные в Красноярске за рассылку писем о "минировании", хотели сорвать контрольную работу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании". Источник в силовых структурах региона рассказывал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 класса, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. По его словам, они "учились хорошо, из благополучных семей, один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль".
"По данным следствия, в конце декабря 2021 года 17-летний житель города Красноярска в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере, не желая посещать школьные занятия, а также с целью сорвать контрольную работу, организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ города Красноярска и других организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 декабря неизвестные через электронную почту отправили ложные сообщения о минировании школ и других организаций в Красноярске и Красноярском крае. В дальнейшем, действуя по той же схеме, с 13 по 19 января 2022 года они также направили ложные данные об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях города и края.
Добавляется, что в результате следственных мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 04:11
Сообщения о "минировании" школ на юге Сахалина поступают уже вторую неделю
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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