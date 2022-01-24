https://ria.ru/20220124/puteshestviya-1769240781.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале - РИА Новости, 24.01.2022

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале

Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за путевки в Доминикану в последний месяц зимы, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:21

2022-01-24T19:21

2022-01-24T19:21

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за путевки в Доминикану в последний месяц зимы, сообщает АТОР.После новогодних праздников спрос на отдых в эту страну продолжает оставаться высоким, отмечают участники рынка. Провести вдвоем десять дней на Карибах в феврале можно за 187 тысяч рублей в отеле категории четыре звезды.По предварительным итогам 2021 года, Россия впервые заняла второе место в рейтинге стран, из которых в республику приехали больше всего туристов. Прямые рейсы были восстановлены в августе 2021 года, с тех пор турпоток растет. Так, в сентябре туда прилетели 22,1 тысячи гостей, в ноябре — уже 47,5 тысячи. Официальные данные за декабрь еще не опубликованы, но, судя по полетной программе, можно предположить, что они не меньше ноябрьских значений, отмечают эксперты АТОР.По итогам 11 месяцев прошлого года, Доминикана приняла 128,6 тысячи российских туристов. Это четверть от всех иностранных путешественников, прибывших в республику за этот период.Опережают Россию в рейтинге въездных рынков только США (1,8 миллиона). А вот канадцев (100 тысяч гостей) россияне впервые уверенно обогнали.

https://ria.ru/20220124/aeroflot-1769256448.html

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

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