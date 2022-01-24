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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220124/puteshestviya-1769240781.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале - РИА Новости, 24.01.2022
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале
Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за путевки в Доминикану в последний месяц зимы, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:21
2022-01-24T19:21
туризм
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туристы
туризм
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за путевки в Доминикану в последний месяц зимы, сообщает АТОР.После новогодних праздников спрос на отдых в эту страну продолжает оставаться высоким, отмечают участники рынка. Провести вдвоем десять дней на Карибах в феврале можно за 187 тысяч рублей в отеле категории четыре звезды.По предварительным итогам 2021 года, Россия впервые заняла второе место в рейтинге стран, из которых в республику приехали больше всего туристов. Прямые рейсы были восстановлены в августе 2021 года, с тех пор турпоток растет. Так, в сентябре туда прилетели 22,1 тысячи гостей, в ноябре — уже 47,5 тысячи. Официальные данные за декабрь еще не опубликованы, но, судя по полетной программе, можно предположить, что они не меньше ноябрьских значений, отмечают эксперты АТОР.По итогам 11 месяцев прошлого года, Доминикана приняла 128,6 тысячи российских туристов. Это четверть от всех иностранных путешественников, прибывших в республику за этот период.Опережают Россию в рейтинге въездных рынков только США (1,8 миллиона). А вот канадцев (100 тысяч гостей) россияне впервые уверенно обогнали.
https://ria.ru/20220124/aeroflot-1769256448.html
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сша, канада, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
19:21 24.01.2022
 
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане в феврале

АТОР: вдвоем в феврале можно отдохнуть в Доминикане за 187 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана. Бассейн в отеле Grand Bahia Principe LaRomana 5*
Доминикана. Бассейн в отеле Grand Bahia Principe LaRomana 5* - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за путевки в Доминикану в последний месяц зимы, сообщает АТОР.
После новогодних праздников спрос на отдых в эту страну продолжает оставаться высоким, отмечают участники рынка. Провести вдвоем десять дней на Карибах в феврале можно за 187 тысяч рублей в отеле категории четыре звезды.
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 14:23Туризм
Пассажирка рейса из Москвы в Доминикану родила ребенка
По предварительным итогам 2021 года, Россия впервые заняла второе место в рейтинге стран, из которых в республику приехали больше всего туристов. Прямые рейсы были восстановлены в августе 2021 года, с тех пор турпоток растет. Так, в сентябре туда прилетели 22,1 тысячи гостей, в ноябре — уже 47,5 тысячи.
Официальные данные за декабрь еще не опубликованы, но, судя по полетной программе, можно предположить, что они не меньше ноябрьских значений, отмечают эксперты АТОР.
По итогам 11 месяцев прошлого года, Доминикана приняла 128,6 тысячи российских туристов. Это четверть от всех иностранных путешественников, прибывших в республику за этот период.
Опережают Россию в рейтинге въездных рынков только США (1,8 миллиона). А вот канадцев (100 тысяч гостей) россияне впервые уверенно обогнали.
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 08:00Туризм
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
 
ТуризмСШАКанадаДоминиканаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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