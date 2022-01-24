https://ria.ru/20220124/priyut-1769007707.html

Вынужденный переезд: ставропольский приют для животных ищет новый дом

Вынужденный переезд: ставропольский приют для животных ищет новый дом - РИА Новости, 24.01.2022

Вынужденный переезд: ставропольский приют для животных ищет новый дом

Крупнейший приют для безнадзорных животных в Ставрополе функционирует на муниципальной земле вот уже восемь лет. Однако привычную, обустроенную территорию в 80... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:00

2022-01-24T10:00

2022-01-24T10:00

общество

ставрополь

бездомные животные

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупнейший приют для безнадзорных животных в Ставрополе функционирует на муниципальной земле вот уже восемь лет. Однако привычную, обустроенную территорию в 80 соток организация в скором времени обязана покинуть. Что стало причиной вынужденного переезда, выяснил корреспондент РИА Новости.Частный ставропольский приют "Лучший друг" был создан местными активистами в 2011 году. Получив официальный статус в 2012 году, он базировался бесплатно на муниципальной земле до декабря прошлого года.В середине декабря 2021 года руководство приюта получило предписание администрации города, согласно которому необходимо освободить участок до 1 февраля 2022 года. Причиной такого решения стали внесенные изменения в федеральный закон №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", где изложены конкретные требования к условиям содержания, расположению приюта и даже размерам вольеров для собак."Наши краевые правки к этому закону вступили в силу 20 декабря 2021 года, где одним из пунктов является нахождение приюта не менее чем за 150 метров от жилых домов. К сожалению, мы этому пункту не соответствуем, у нас практически за забором улица, частный сектор. Поэтому администрация города вынуждена принять меру, а она одна – выселение", – рассказала в беседе с РИА Новости председатель приюта Валентина Кот.Закон един для всехВ администрации города заверили, что пока приют не найдет подходящего места, выселять их никто не будет.По ее словам, теперь по законодательству мэрия может отдавать муниципальные земли только в аренду и только через торги."Так как назначение этой земли уже не соответствует содержанию приюта, то, соответственно, претендовать на нее они не могут, даже через торги. Арендную плату для них тоже будет сложно выплачивать, так как это все же общественная, а не коммерческая организация. Поэтому руководство приюта приняло решение купить землю в собственность, чтобы впредь у них не было проблем с этим", – рассказала Хороших.В мэрии заявили, что город окажет непосредственную помощь приюту при переезде, обустройстве, а также при проведении работ по подключению коммуникаций на безвозмездной основе.Тысячи спасенных жизнейПриют "Лучший друг" в основном занимается лечением, выхаживанием больных и травмированных бездомных животных. Одни хвостатые после выздоровления находят себе новые семьи, другие, например животные, которые стали инвалидами после серьезных травм, остаются жить в приюте. Но даже пару таких питомцев "Лучший друг" смог пристроить в заграничные семьи.За все время существования "Лучший друг" спас жизнь и пристроил в добрые руки более 6 тысяч животных. Сейчас в приюте находятся около 600 питомцев – 498 собак и 99 кошек. Работа организации обеспечивается исключительно за счет пожертвований неравнодушных граждан.Отчаянный сборНужный земельный участок активисты нашли, и, что самое важное, он подходит по всем параметрам законодательства. Однако его стоимость слишком высока – 13,5 миллиона рублей. Такой суммы, конечно же, у "Лучшего друга" нет. Вся надежда на благотворительный сбор, так как за счет бюджетных средств приобретение земельного участка в собственность частного лица невозможно."Мы хотим землю в собственность именно потому, чтобы больше ничего и никого не боялись, чтобы никакие изменения в законе нас уже не коснулись, и чтобы мы не перебирались с места на место. Мы запустили благотворительный сбор и за короткий срок собрали более 7 миллионов рублей. Огромное облегчение, что нас не выселят до 1 февраля, но отсрочка – это не решение проблемы, это всего лишь чуть больше времени, чтобы успеть закрыть наш самый отчаянный сбор. Опускать руки никак нельзя. Сами за себя животные не попросят. Если сейчас мы за них не вступимся, то второго шанса потом не будет", – подытожила Валентина Кот.

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ставрополь, бездомные животные