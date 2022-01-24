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Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое
Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое - РИА Новости, 24.01.2022
Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое
Защита обжалует приговор о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, сообщила РИА Новости адвокат Ирина... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:09
2022-01-24T21:09
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Добросельская."Мы, конечно, будем обжаловать решение", - сказала защитница.Московский военный гарнизонный суд в понедельник назначил 10 лет лишения свободы одному из сотрудников отдела "К" ФСБ России Артуру Власову и лишил его звания старший лейтенант запаса. Бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" Александра Карелина и Дмитрия Капышкина суд приговорил к 8 годам, лишив их воинских званий майора и капитана запаса соответственно.Роману Оболенскому и Владимиру Урусову суд назначил 9 лет колонии, лишив их звания капитанов запаса, а Хетагу Маргиеву - 8,5 лет с лишением звания страшного прапорщика запаса. Дмитрия Казанцева осудили на 9,5 лет со штрафом 400 тысяч рублей, а Дмитрия Чиквина – на 8 лет колонии со штрафом 300 тысяч, говорится в решении. Всем им назначено наказание в колонии строгого режима.Помимо этого, суд обязал всех осуждённых выплатить более 81 миллиона рублей солидарно в пользу потерпевшего.Всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек, четверо из которых являются бойцами спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России и двое сотрудников отдела "К" федеральной службы.Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги, по данным следствия, у него и были отобраны спецназовцами у банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".Формально обвинение сводится к тому, что силовики "инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ России и оружие" и изъяли деньги, привезённые якобы на конвертацию рублей в иностранную валюту.Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Еще двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.Оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест. Он был задержан в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде.
https://ria.ru/20220124/kvartira-1769293250.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
21:09 24.01.2022
 
Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое

Защита обжалует приговор бойцам "Альфы" и "Вымпела" по делу о разбое

© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда / Перейти в фотобанкФигуранты дела о нападении на бизнесмена и хищении у него 136,5 млн рублей на заседании в Московском гарнизонном военном суде
Фигуранты дела о нападении на бизнесмена и хищении у него 136,5 млн рублей на заседании в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда
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Фигуранты дела о нападении на бизнесмена и хищении у него 136,5 млн рублей на заседании в Московском гарнизонном военном суде
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Добросельская.
"Мы, конечно, будем обжаловать решение", - сказала защитница.
Московский военный гарнизонный суд в понедельник назначил 10 лет лишения свободы одному из сотрудников отдела "К" ФСБ России Артуру Власову и лишил его звания старший лейтенант запаса. Бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" Александра Карелина и Дмитрия Капышкина суд приговорил к 8 годам, лишив их воинских званий майора и капитана запаса соответственно.
Роману Оболенскому и Владимиру Урусову суд назначил 9 лет колонии, лишив их звания капитанов запаса, а Хетагу Маргиеву - 8,5 лет с лишением звания страшного прапорщика запаса. Дмитрия Казанцева осудили на 9,5 лет со штрафом 400 тысяч рублей, а Дмитрия Чиквина – на 8 лет колонии со штрафом 300 тысяч, говорится в решении. Всем им назначено наказание в колонии строгого режима.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
17:30
СК разберется в истории московской пенсионерки, потерявшей квартиру
Помимо этого, суд обязал всех осуждённых выплатить более 81 миллиона рублей солидарно в пользу потерпевшего.
Всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек, четверо из которых являются бойцами спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России и двое сотрудников отдела "К" федеральной службы.
Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги, по данным следствия, у него и были отобраны спецназовцами у банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".
Формально обвинение сводится к тому, что силовики "инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ России и оружие" и изъяли деньги, привезённые якобы на конвертацию рублей в иностранную валюту.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
18:35
Пермячке дали условный срок за попытку отбить пьяного сына у полицейских
Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Еще двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.
Оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест. Он был задержан в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде.
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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