https://ria.ru/20220124/prigovor-1769327672.html

Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое

Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое - РИА Новости, 24.01.2022

Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое

Защита обжалует приговор о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, сообщила РИА Новости адвокат Ирина... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:09

2022-01-24T21:09

2022-01-24T21:09

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769292069_0:10:1037:593_1920x0_80_0_0_a930e6f063ae322aa105d8ad55a35da6.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Добросельская."Мы, конечно, будем обжаловать решение", - сказала защитница.Московский военный гарнизонный суд в понедельник назначил 10 лет лишения свободы одному из сотрудников отдела "К" ФСБ России Артуру Власову и лишил его звания старший лейтенант запаса. Бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" Александра Карелина и Дмитрия Капышкина суд приговорил к 8 годам, лишив их воинских званий майора и капитана запаса соответственно.Роману Оболенскому и Владимиру Урусову суд назначил 9 лет колонии, лишив их звания капитанов запаса, а Хетагу Маргиеву - 8,5 лет с лишением звания страшного прапорщика запаса. Дмитрия Казанцева осудили на 9,5 лет со штрафом 400 тысяч рублей, а Дмитрия Чиквина – на 8 лет колонии со штрафом 300 тысяч, говорится в решении. Всем им назначено наказание в колонии строгого режима.Помимо этого, суд обязал всех осуждённых выплатить более 81 миллиона рублей солидарно в пользу потерпевшего.Всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек, четверо из которых являются бойцами спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России и двое сотрудников отдела "К" федеральной службы.Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги, по данным следствия, у него и были отобраны спецназовцами у банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".Формально обвинение сводится к тому, что силовики "инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ России и оружие" и изъяли деньги, привезённые якобы на конвертацию рублей в иностранную валюту.Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Еще двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.Оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест. Он был задержан в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде.

https://ria.ru/20220124/kvartira-1769293250.html

https://ria.ru/20220124/perm-1769305291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия