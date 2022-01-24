https://ria.ru/20220124/pozhar-1769295939.html
На острове Беринга потушили пожар в котельной
На острове Беринга потушили пожар в котельной - РИА Новости, 24.01.2022
На острове Беринга потушили пожар в котельной
Пожар в котельной на острове Беринга (Камчатский край) удалось полностью ликвидировать, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:45
2022-01-24T17:45
2022-01-24T17:45
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
остров беринга
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар в котельной на острове Беринга (Камчатский край) удалось полностью ликвидировать, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, загорелась около 16.18 (7.18 мск). Котельная отапливает пять многоквартирных жилых домов."Возгорание в котельной на улице Школьная в населенном пункте Никольское ликвидирован на площади 240 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших в результате происшествия нет.Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20220124/pozhar-1769196696.html
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петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, остров беринга
На острове Беринга потушили пожар в котельной
В селе Никольское на острове Беринга потушили пожар в котельной