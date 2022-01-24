https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769223730.html

Австрия эвакуирует посольство на Украине при ухудшении ситуации

Австрия эвакуирует посольство на Украине при ухудшении ситуации - РИА Новости, 24.01.2022

Австрия эвакуирует посольство на Украине при ухудшении ситуации

У Австрии есть планы по эвакуации посольства в Киеве, но это случится в случае ухудшения ситуации с безопасностью, заявил глава МИД Австрии Александер... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:40

2022-01-24T11:40

2022-01-24T11:56

в мире

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австрия

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мид австрии

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дмитрий песков

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. У Австрии есть планы по эвакуации посольства в Киеве, но это случится в случае ухудшения ситуации с безопасностью, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, за чем мы пристально наблюдаем, соответствующие шаги будут предприняты", - сказал Шалленберг по прибытии на саммит глав МИД ЕС в Брюссель.Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Находящимся на Украине американским гражданам рекомендуется рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. При этом высокопоставленный представитель госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/pomosch-1769198453.html

https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769215343.html

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