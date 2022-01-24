https://ria.ru/20220124/oslozhnenie-1769180796.html

Нетипичное осложнение после COVID-19

Врач рассказал о нетипичном осложнении после COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

Нетипичное осложнение после COVID-19

Коронавирусная инфекция воздействует на разные органы человека. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T02:09

2022-01-24T02:09

2022-01-24T02:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис чурадзе

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция воздействует на разные органы человека. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе рассказал о редком, но опасном осложнении при COVID-19.Медики сталкиваются с самыми разными проявлениями коронавирусной инфекции, которая может поразить практически любую систему организма, отметил он. Чаще всего страдают легкие пациентов, но бывают и другие осложнения.COVID-19 редко сопровождается серозным перитонитом, но такие случаи все-таки бывают. По словам врача, воспаление в брюшной полости, вызванное коронавирусной инфекцией, может быть связано с иммунными функциями некоторых из ее органов."Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками. В брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов, есть сальник (складка висцеральной брюшины, – ред.) – это органы, которые ответственны за иммунный ответ. В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения", – сказал Чурадзе.Признаком этого нетипичного для COVID-19 осложнения служит "острый живот" – комплекс симптомов, при появлении которого необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, добавил врач."Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приема пищи, отсутствие стула, интоксикация – симптомы "острого живота", которые часто сопутствуют этой патологии", – объяснил Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.Вакцинация – эффективный способ избежать тяжелых осложнений при COVID-19 и снизить риск заражения этим заболеванием.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/omikron-1769131802.html

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коронавирус covid-19, борис чурадзе