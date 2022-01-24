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В Пензе задержали подозреваемого в нападении на школьника
В Пензе задержали подозреваемого в нападении на школьника - РИА Новости, 24.01.2022
В Пензе задержали подозреваемого в нападении на школьника
Правоохранители в ночь на понедельник задержали 18-летнего жителя Пензенской области по подозрению в покушении на 10-летнего мальчика, сообщил СК РФ. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:49
2022-01-24T11:49
происшествия
пензенская область
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Правоохранители в ночь на понедельник задержали 18-летнего жителя Пензенской области по подозрению в покушении на 10-летнего мальчика, сообщил СК РФ.Ранее прокуратура области сообщила, что, по предварительным данным, днем 20 января неизвестный у дома №2 по улице Глазунова в Пензе не менее трех раз ударил 10-летнего мальчика тупым твердым предметом по голове, причинив тяжкий вред его здоровью. По данным следствия, молодой человек после нападения скрылся. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, пострадавшего прооперировали и 22 января перевели из реанимации в обычную палату. Возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего."В ночь на 24 января задержан 18-летний житель Бессоновского района, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего. По предварительным данным, он нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топориком... Личность злоумышленника установлена благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Уточняется, что с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
11:49 24.01.2022
 
В Пензе задержали подозреваемого в нападении на школьника

В Пензе задержали подозреваемого в нападении на десятилетнего школьника

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© Sputnik
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Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Правоохранители в ночь на понедельник задержали 18-летнего жителя Пензенской области по подозрению в покушении на 10-летнего мальчика, сообщил СК РФ.
Ранее прокуратура области сообщила, что, по предварительным данным, днем 20 января неизвестный у дома №2 по улице Глазунова в Пензе не менее трех раз ударил 10-летнего мальчика тупым твердым предметом по голове, причинив тяжкий вред его здоровью. По данным следствия, молодой человек после нападения скрылся. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, пострадавшего прооперировали и 22 января перевели из реанимации в обычную палату. Возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.
"В ночь на 24 января задержан 18-летний житель Бессоновского района, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего. По предварительным данным, он нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топориком... Личность злоумышленника установлена благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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ПроисшествияПензенская областьПензаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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