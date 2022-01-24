14:10 24.01.2022 (обновлено: 14:44 24.01.2022)
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за снегопада
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПротивообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. 24 января 2022
Противообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. 24 января 2022
КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Службы аэропорта Краснодара расчистили взлётно-посадочную полосу от снега, и воздушная гавань возобновила работу раньше запланированного, сообщает её пресс-служба.
Международный аэропорт Краснодара с субботы, когда в кубанской столице пошёл сильный снег, несколько раз приостанавливал свою работу, в последний раз о приостановке обслуживания рейсов до полудня было объявлено в понедельник утром.
"Аэропорт Краснодар возобновил работу раньше запланированного времени - c 11 утра. Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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