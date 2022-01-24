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Туризм
https://ria.ru/20220124/krasnodar-1769253374.html
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу - РИА Новости, 24.01.2022
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Службы аэропорта Краснодара расчистили взлётно-посадочную полосу от снега, и воздушная гавань возобновила работу раньше запланированного, сообщает её... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:10
2022-01-24T14:44
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Службы аэропорта Краснодара расчистили взлётно-посадочную полосу от снега, и воздушная гавань возобновила работу раньше запланированного, сообщает её пресс-служба.Международный аэропорт Краснодара с субботы, когда в кубанской столице пошёл сильный снег, несколько раз приостанавливал свою работу, в последний раз о приостановке обслуживания рейсов до полудня было объявлено в понедельник утром."Аэропорт Краснодар возобновил работу раньше запланированного времени - c 11 утра. Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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общество, краснодар, новости - туризм
14:10 24.01.2022 (обновлено: 14:44 24.01.2022)
 
Аэропорт Краснодара возобновил работу

Аэропорт Краснодара возобновил работу, приостановленную из-за снегопада

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПротивообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. 24 января 2022
Противообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Противообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. 24 января 2022
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Службы аэропорта Краснодара расчистили взлётно-посадочную полосу от снега, и воздушная гавань возобновила работу раньше запланированного, сообщает её пресс-служба.
Международный аэропорт Краснодара с субботы, когда в кубанской столице пошёл сильный снег, несколько раз приостанавливал свою работу, в последний раз о приостановке обслуживания рейсов до полудня было объявлено в понедельник утром.
"Аэропорт Краснодар возобновил работу раньше запланированного времени - c 11 утра. Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 16:06
В Краснодаре зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
 
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