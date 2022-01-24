https://ria.ru/20220124/krasnodar-1769253374.html

Аэропорт Краснодара возобновил работу

Аэропорт Краснодара возобновил работу - РИА Новости, 24.01.2022

Аэропорт Краснодара возобновил работу

Службы аэропорта Краснодара расчистили взлётно-посадочную полосу от снега, и воздушная гавань возобновила работу раньше запланированного, сообщает её... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:10

2022-01-24T14:10

2022-01-24T14:44

общество

краснодар

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769259100_0:155:3363:2047_1920x0_80_0_0_c427d55219503df0d5a5e83925b376db.jpg

КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Службы аэропорта Краснодара расчистили взлётно-посадочную полосу от снега, и воздушная гавань возобновила работу раньше запланированного, сообщает её пресс-служба.Международный аэропорт Краснодара с субботы, когда в кубанской столице пошёл сильный снег, несколько раз приостанавливал свою работу, в последний раз о приостановке обслуживания рейсов до полудня было объявлено в понедельник утром."Аэропорт Краснодар возобновил работу раньше запланированного времени - c 11 утра. Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

https://ria.ru/20220123/sneg-1769139448.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодар, новости - туризм