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https://ria.ru/20220124/korruptsiya-1769276443.html
В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС спонсирует Украину на фоне коррупции
В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС спонсирует Украину на фоне коррупции - РИА Новости, 24.01.2022
В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС спонсирует Украину на фоне коррупции
Европейские журналисты, присутствовавшие в понедельник на брифинге Европейской комиссии в Брюсселе, задались вопросом, зачем ЕС выделяет дополнительные... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:00
2022-01-24T16:00
в мире
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
россия
эрик мамер
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Европейские журналисты, присутствовавшие в понедельник на брифинге Европейской комиссии в Брюсселе, задались вопросом, зачем ЕС выделяет дополнительные финансовые ресурсы Украине, когда Счетная палата Евросоюза еще в прошлом году выступила с докладом о том, что Киев так и не смог победить в стране коррупцию, а денежная поддержка Украины со стороны ЕС оказалась неэффективной.В понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен выделить Украине дополнительную финподдержку в размере 1,2 миллиарда евро на фоне нынешней напряженной ситуации.Журналист итальянского издания Radio Radicale Давид Каретта задал представителю Еврокомиссии вопрос о том, принимает ли ЕК, объявляя о новой масштабной поддержке Украины, во внимание те проблемы, которые подняла в прошлом году Счетная палата ЕС.Официальный представитель ЕК Эрик Мамер, в свою очередь, заявил, что "надо принимать во внимание реальность, с которой сейчас сталкивается Украина. Россия создала напряженность, которая сказывается на Украине, необходима солидарность международного сообщества в целом и ЕС в частности для противостояния этой напряженности, этой ситуации".При этом он подчеркнул, что "это ни в коем случае не отменяет необходимость для Украины продолжать усилия по модернизации, усилению своих институтов и своей устойчивости". По его словам, ЕС будет учитывать оба этих аспекта при выделении помощи Украине.Счетная палата ЕС (ECA) осенью прошлого года выступила с критикой европейской политики по отношению к Украине, которая, по ее мнению, не смогла победить коррупцию, несмотря на значительную финансовую и другую помощь Евросоюза.В докладе отмечалось, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с коррупцией в больших масштабах, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).
https://ria.ru/20220124/oruzhie-1769273600.html
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769270731.html
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в мире, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, эрик мамер
16:00 24.01.2022
 
В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС спонсирует Украину на фоне коррупции

В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС дает деньги Украине на фоне коррупции в стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Европейские журналисты, присутствовавшие в понедельник на брифинге Европейской комиссии в Брюсселе, задались вопросом, зачем ЕС выделяет дополнительные финансовые ресурсы Украине, когда Счетная палата Евросоюза еще в прошлом году выступила с докладом о том, что Киев так и не смог победить в стране коррупцию, а денежная поддержка Украины со стороны ЕС оказалась неэффективной.
В понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен выделить Украине дополнительную финподдержку в размере 1,2 миллиарда евро на фоне нынешней напряженной ситуации.
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Журналист итальянского издания Radio Radicale Давид Каретта задал представителю Еврокомиссии вопрос о том, принимает ли ЕК, объявляя о новой масштабной поддержке Украины, во внимание те проблемы, которые подняла в прошлом году Счетная палата ЕС.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер, в свою очередь, заявил, что "надо принимать во внимание реальность, с которой сейчас сталкивается Украина. Россия создала напряженность, которая сказывается на Украине, необходима солидарность международного сообщества в целом и ЕС в частности для противостояния этой напряженности, этой ситуации".
При этом он подчеркнул, что "это ни в коем случае не отменяет необходимость для Украины продолжать усилия по модернизации, усилению своих институтов и своей устойчивости". По его словам, ЕС будет учитывать оба этих аспекта при выделении помощи Украине.
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Счетная палата ЕС (ECA) осенью прошлого года выступила с критикой европейской политики по отношению к Украине, которая, по ее мнению, не смогла победить коррупцию, несмотря на значительную финансовую и другую помощь Евросоюза.
В докладе отмечалось, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с коррупцией в больших масштабах, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).
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В миреУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенРоссияЭрик Мамер
 
 
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