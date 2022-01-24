В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС спонсирует Украину на фоне коррупции
В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС дает деньги Украине на фоне коррупции в стране
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Европейские журналисты, присутствовавшие в понедельник на брифинге Европейской комиссии в Брюсселе, задались вопросом, зачем ЕС выделяет дополнительные финансовые ресурсы Украине, когда Счетная палата Евросоюза еще в прошлом году выступила с докладом о том, что Киев так и не смог победить в стране коррупцию, а денежная поддержка Украины со стороны ЕС оказалась неэффективной.
В понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен выделить Украине дополнительную финподдержку в размере 1,2 миллиарда евро на фоне нынешней напряженной ситуации.
Журналист итальянского издания Radio Radicale Давид Каретта задал представителю Еврокомиссии вопрос о том, принимает ли ЕК, объявляя о новой масштабной поддержке Украины, во внимание те проблемы, которые подняла в прошлом году Счетная палата ЕС.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер, в свою очередь, заявил, что "надо принимать во внимание реальность, с которой сейчас сталкивается Украина. Россия создала напряженность, которая сказывается на Украине, необходима солидарность международного сообщества в целом и ЕС в частности для противостояния этой напряженности, этой ситуации".
При этом он подчеркнул, что "это ни в коем случае не отменяет необходимость для Украины продолжать усилия по модернизации, усилению своих институтов и своей устойчивости". По его словам, ЕС будет учитывать оба этих аспекта при выделении помощи Украине.
Счетная палата ЕС (ECA) осенью прошлого года выступила с критикой европейской политики по отношению к Украине, которая, по ее мнению, не смогла победить коррупцию, несмотря на значительную финансовую и другую помощь Евросоюза.
В докладе отмечалось, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с коррупцией в больших масштабах, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).