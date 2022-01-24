https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769236493.html

В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 5,1% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:51

2022-01-24T12:51

2022-01-24T13:05

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 5,1% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве за сутки госпитализировано 5,1% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. <.. > За сутки госпитализированы 992 человека. На ИВЛ находятся 516 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Всего за сутки в Москве выявлено 19509 случаев COVID-19, умер 71 человек, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 19509, выздоровело 3231, 71 человек умер за сутки",- говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2194045 случаев коронавируса, выздоровели 1927017 человек, умерли из-за COVID 38439 человек.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html

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общество, москва, россия, коронавирус covid-19