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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769236493.html
В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 5,1% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:51
2022-01-24T13:05
распространение коронавируса
общество
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 5,1% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве за сутки госпитализировано 5,1% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. &lt;.. &gt; За сутки госпитализированы 992 человека. На ИВЛ находятся 516 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Всего за сутки в Москве выявлено 19509 случаев COVID-19, умер 71 человек, сообщили на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 19509, выздоровело 3231, 71 человек умер за сутки",- говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2194045 случаев коронавируса, выздоровели 1927017 человек, умерли из-за COVID 38439 человек.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html
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общество, москва, россия, коронавирус covid-19
12:51 24.01.2022 (обновлено: 13:05 24.01.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 5,1 процента заболевших COVID-19

В Москве за сутки выявили 19509 случаев COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция скорой помощи в Москве
Подстанция скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подстанция скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализировали 5,1% от числа выявленных пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве за сутки госпитализировано 5,1% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. <.. > За сутки госпитализированы 992 человека. На ИВЛ находятся 516 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
Всего за сутки в Москве выявлено 19509 случаев COVID-19, умер 71 человек, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 19509, выздоровело 3231, 71 человек умер за сутки",- говорится в сообщении.
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Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2194045 случаев коронавируса, выздоровели 1927017 человек, умерли из-за COVID 38439 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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