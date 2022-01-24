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В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выздоровели 21 714 человек, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:48
2022-01-24T12:48
2022-01-24T12:48
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выздоровели 21 714 человек, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 21 714 человек, или на 5,8% меньше по сравнению с 23 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19, на 5,8% меньше, чем накануне