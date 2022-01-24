https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769235853.html

В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

В России за сутки выздоровели 21 714 человек после COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выздоровели 21 714 человек, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:48

2022-01-24T12:48

2022-01-24T12:48

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выздоровели 21 714 человек, на 5,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 21 714 человек, или на 5,8% меньше по сравнению с 23 января 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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