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В Москве пройдет конференция "Благотворительность в России"

В Москве пройдет конференция "Благотворительность в России" - РИА Новости, 24.01.2022

В Москве пройдет конференция "Благотворительность в России"

- АО Бизнес Ньюс Медиа. Одиннадцатого февраля состоится XVIII ежегодная конференция "Благотворительность в России: наследие для будущих поколений",... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:45

2022-01-24T13:45

2022-01-24T13:45

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 янв - АО Бизнес Ньюс Медиа. Одиннадцатого февраля состоится XVIII ежегодная конференция "Благотворительность в России: наследие для будущих поколений", организованная газетой "Ведомости".Как новые инструменты, созданные и только создающиеся площадки, примеры партнерств бизнеса и НКО меняют роль благотворительности в обществе? В чем преимущество новых подходов к проблематике и какие тренды прогнозируются в текущем году? Как управлять сложностями, не усложняя процессы?По традиции коммуникационная площадка делового издания "Ведомости" соберет руководителей отраслевых ведомств, топ-менеджеров крупных компаний и некоммерческих организаций, руководителей ассоциаций, консультантов и ведущих экспертов, представителей отраслевых и деловых СМИ.Подробная информация о проекте доступна на сайте.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

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пресс-релизы