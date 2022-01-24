https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html
"Звонил постоянно": домработница Градского о его ревности к Коташенко
"Звонил постоянно": домработница Градского о его ревности к Коташенко - РИА Новости, 24.01.2022
"Звонил постоянно": домработница Градского о его ревности к Коташенко
Домработница Александра Градского Елена рассказала о взаимоотношениях певца с Мариной Коташенко. Она отметила, что артист ревновал молодую супругу. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:08
2022-01-24T13:08
2022-01-24T13:08
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Домработница Александра Градского Елена рассказала о взаимоотношениях певца с Мариной Коташенко. Она отметила, что артист ревновал молодую супругу.По словам Елены, она работала у Градского с 2006 года – помогала по хозяйству, с уборкой квартиры, стиркой, а затем и с приготовлением еды. В программе "Звезды сошлись" домработница призналась, что певец был требовательным человеком. При этом супруги все равно любили друг друга.Домработница добавила, что в квартире был сейф, а также "какая-то наличность", но точную сумму она назвать не смогла. 23 января СМИ сообщили, что вдову певца ограбили на 100 миллионов рублей. Отмечалось, что преступники остановили автомобиль Марины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.Елена отметила, что певец "считал деньги". Женщина за 15 лет ни разу не была в отпуске: артист всегда предлагал ей его только "за свой счет". Ее зарплата составляла около 50 тысяч рублей.Елена также опровергла слухи, что Коташенко могла заставить певца жениться на ней.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти.
https://ria.ru/20220121/gradskiy-1768930354.html
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знаменитости, александр градский
"Звонил постоянно": домработница Градского о его ревности к Коташенко
Домработница Градского Елена рассказала о его ревности к Коташенко
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Домработница Александра Градского Елена рассказала о взаимоотношениях певца с Мариной Коташенко. Она отметила, что артист ревновал молодую супругу.
"Звонил постоянно, контролировал. Молодая, красивая… Мог неожиданно нагрянуть в загородный дом, но все в порядке всегда было. Он знал ее расписание – когда у нее массаж, когда у нее бассейн и так далее", – призналась домработница.
По словам Елены, она работала у Градского с 2006 года – помогала по хозяйству, с уборкой квартиры, стиркой, а затем и с приготовлением еды. В программе "Звезды сошлись" домработница призналась
, что певец был требовательным человеком. При этом супруги все равно любили друг друга.
"Она о нем заботилась. Александр Борисович мало следил за своим гардеробом, а она ему постоянно новые вещи покупала – по размеру, хорошие, качественные. Он ее очень любил, она – тоже. Бывали, конечно, столкновения", – рассказала Елена.
Домработница добавила, что в квартире был сейф, а также "какая-то наличность", но точную сумму она назвать не смогла. 23 января СМИ сообщили, что вдову певца ограбили на 100 миллионов рублей. Отмечалось, что преступники остановили автомобиль Марины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.
Елена отметила, что певец "считал деньги". Женщина за 15 лет ни разу не была в отпуске: артист всегда предлагал ей его только "за свой счет". Ее зарплата составляла около 50 тысяч рублей.
Елена также опровергла слухи, что Коташенко могла заставить певца жениться на ней.
"Александра Борисовича не заставишь ничего сделать против его воли", – заключила женщина.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти.