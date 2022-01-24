https://ria.ru/20220124/germaniya-1769248822.html

В Минобороны ФРГ дезавуировали слова вице-адмирала Шенбаха по Крыму

В Минобороны ФРГ дезавуировали слова вице-адмирала Шенбаха по Крыму - РИА Новости, 24.01.2022

В Минобороны ФРГ дезавуировали слова вице-адмирала Шенбаха по Крыму

Слова подавшего в отставку вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха по Крыму и России не отражают позицию правительства Германии, заявила... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:44

2022-01-24T13:44

2022-01-24T15:29

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Слова подавшего в отставку вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха по Крыму и России не отражают позицию правительства Германии, заявила заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман."Я еще раз подчеркну от лица всего федерального правительства то, что сказал коллега, а именно, что федеральное правительство дистанцируется от высказываний командующего ВМС, сделанных в пятницу. Это не позиция правительства. Позиция правительства, особенно по отношению Крыма, четкая, в том что касается соблюдения международного права - по этой позиции нет никаких сомнений", - заявила она на брифинге в понедельник.Представитель минобороны добавил, что слова Шенбаха не отражают позицию ведомства "ни по форме, ни по содержанию".Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым не вернется в состав Украины. По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это нонсенс. Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, отметил Шенбах, указав, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и российскому лидеру легко оказать уважение, "которого он требует и, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".

https://ria.ru/20220123/germaniya-1769155287.html

https://ria.ru/20220123/shenbakh-1769123441.html

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